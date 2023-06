Distrito se pronunció sobre supuesta venta de droga en colegios de Cartagena

Cartagena

Frente a las declaraciones entregadas por la Personera Distrital de Cartagena con relación a la supuesta investigación de rectores de Instituciones Educativas Oficiales por “venta de droga en los colegios”, la Secretaría de Educación Distrital se permite hacer estas aclaraciones ante la opinión pública y reconocer el trabajo de los educadores en materia de prevención y atención a estos flagelos:

• La escuela ha sido, es y seguirá siendo un entorno protector para nuestras niñas y niños en formación. Nosotros no le entregamos nuestros jóvenes a la delincuencia. Por el contrario, velamos por su bienestar y crecimiento personal, emocional y educativo. Por eso una vez detectamos alguna situación de cualquier índole que demande nuestra atención, la escuela asume una ruta establecida para abordarla y hallarle una solución inmediata.

• En Cartagena, la SED no ha recibido ninguna notificación oficial de ningún ente de control sobre la apertura de investigaciones, iniciadas o en curso, a rectores o educadores por ningún caso que tenga que ver con tráfico de drogas dentro de las escuelas.

• El microtráfico es un problema que se exacerbó luego de la pandemia del Covid 19. Sin lugar a dudas, la escuela no es ajena a muchos de los problemas que afronta la sociedad. Pero no se puede asegurar que esté permeada por este flagelo de manera masiva. Además, los maestros y maestras están capacitadas y conocen las rutas de atención de cualquier caso y siempre se han puesto al frente de las distintas situaciones que se les presentan.

• De acuerdo a nuestros protocolos, de presentarse un caso de los mencionados, se le considera de inmediato tipo 3 y es atendida de manera prioritaria. El rector la reconoce en la escuela y hace lo pertinente. Es decir, manda a los órganos respectivos para que actúen, como es su competencia. No es el rector quien asume la investigación. Las escuelas tienen una ley, que es la 1620, que se considera como una ley que permite a los educadores hacer un seguimiento a sus estudiantes, en especial los que están en la adolescencia, para su bienestar.

• La Secretaria de Educación Distrital aclara que, hace aproximadamente tres meses, recibió una llamada de la Personera en la que esta le informaba que un padre de familia le manifestaba que había encontrado una pastilla en las pertenencias de su hija, en su casa (no en la escuela), y se activó de inmediato el protocolo de prevención y atención. No obstante, esto no significó que el rector del plantel se le hubiera iniciado una investigación por esta situación.

• Es importante aclararle a la ciudadanía la razón por la que todas las autoridades tienen que trabajar en articulación para proteger de los distintos flagelos que afectan a la sociedad a los colegios, a la comunidad educativa y a la niñez. Trabajar en conjunto: los equipos psicosociales de la SED con la Policía de Infancia y Adolescencia, Sijín, Fiscalía, Secretaría del Interior y Personería, es un deber. Esa es la función que tenemos como entes públicos, para defender a las niñas y niños, en nuestras escuelas. Tenemos que permanecer alertas con el proceso de prevención.

• El proceso de prevención que hace la escuela es uno de los más importantes. Está en cabeza de los rectores y lo están haciendo. Desde la SED estamos trabajando con el proyecto de ‘Barullos de género’, que cuida a los estudiantes en materia de violencia sexual, de bullying y trata de personas.

En Cartagena no se está de brazos cruzados frente a la problemática que tenemos en el país.

Lo asumimos como Distrito, pero no podemos decirles a las comunidades que las escuelas no están seguras, porque eso manda un mal mensaje cuando lo que se requiere es arropar a las escuelas, a los rectores y maestros, de manera que hagan lo que vienen haciendo con tanta devoción y entereza.