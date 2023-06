Juanes estrena video con Imágenes del Estallido Social De “Mayo” 2021

JUANES, comparte su video inspirado en eventos de la vida real, el cual trata sobre una nación que es forzada a procesar la trágica pérdida de la vida durante las confrontaciones de las protestas de mayo 2021.

“MAYO” es inspirada en Pink Floyd y abre el álbum de Juanes “Vida Cotidiana”, el cual ha marcado un hito en su carrera. El cantautor colombiano, defensor de la paz en todo el mundo, nos adentra en la desgarradora emoción nacional provocada por los trágicos acontecimientos que rodearon las protestas de mayo 2021, las cuales paralizaron el país.

“Esta canción nace porque estaba tan frustrado al ver la turbulenta situación causada por las protestas en Colombia durante mayo 2021 en redes sociales. Las personas amenazando con quemar a policías, los policías disparando a los jóvenes protestando en las calles. Fue un momento surreal de caos en mi país y comencé a escribir sobre el horror y el dolor que estaba viviendo. En vez de tomar un ángulo agresivo, siempre he sido un gran admirador de la era de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y comencé a pensar cómo utilizaron la música para evocar surrealismo y caos, así que David Campbell me acompañó y realizó un arreglo de cuerdas que fue verdaderamente increíble y resultó en uno de mis canciones favoritos del álbum. Tiene esa vibra de Pink Floyd con el primer verso contando lo que pasó, y luego el coro diciendo, ‘no somos iguales’. El segundo verso es más optimista, dice que lo único que tenemos que hacer es cambiar.

Para el video dirigido por María Camila Calle, recordé otra historia real sobre las protestas que realmente me impresionó - cuando una ambulancia que transportaba a una mujer embarazada estaba rodeada y bloqueada por las personas protestando. Como resultado, el bebé murió antes de que llegaran al hospital, y esto ocurrió dos veces durante las protestas de mayo.

Ampliar

Pensé que estas nuevas almas las cuales fueron privados de la vida misma serian el símbolo que nos uniría a todos alrededor de estos días tristes y devastadores. Podemos tener diferencias y abogar por lo que pensamos, pero no al punto de sacrificar nuestro futuro. Tengo esperanza por mi país y es la esperanza la que quiero que se vea reflejada en la última escena del video”.