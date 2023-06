El monumento a la burra que genera polémica en Sincelejo

Sincelejo

Una escultura en cemento de una burra de casi el doble del tamaño natural ubicada en las últimas horas, por particulares ,en un espacio público situado frente al emblemático parque Pozo de Majagual ha generado polemica en la ciudad de Sincelejo.

Se trata de una figura llamativa cuya parte exterior esta adornada por pequeños mosaicos o mini baldosas de vivos y variados colores y a la que la gente se acerca para tomarse fotos y hacer videos.

El disgusto de muchos es por la placa que esta ubicada en la base donde en un aparte está escrito “Rinde homenaje al hombre sabanero mamaburra del Sincelejo de antaño”.

Esto no ha caído bien entre parte de la ciudadanía que han criticado la leyenda de la placa por hacer alusión a la zoofilia e insinuar que los habitantes de Sincelejo tuvieron por costumbre las relaciones sexuales con animales.

Venancia Fernández, habitante de esta ciudad, expresó su disgusto por el monumento.

“A mí me parece una falta de respeto con la sociedad, no mijo, con la sociedad , eso no es así, es una falta de respeto grande”, expresó la mujer visiblemente indignada.

El monumento a la burra en Sincelejo/ Caracol Radio

El alcalde Andrés Gómez Martínez ha dicho que la obra no cuenta con el permiso de la Secretaría de Planeación de Sincelejo y aunque es la placa lo que molesta debe desmontarse completamente.

Luis Quiroga Jaraba, propietario de la Llanera La 31, que pagó la obra ha defendido la misma argumentando que es arte y que hace alusión a lo que , según él , fue una tradición que ya no se practica en Sincelejo.

“éramos consciente que íbamos a enfrentarnos al doble moralismo(sic) o a la doble moral de la gente de aquí del pueblo que no le da valor a nada de lo que hacemos como sincelejanos”, argumentó Quiroga.

Asegura que si le hacen desmontarla la donaría a Barranquilla para que la ubiquen donde quieran.

“Se la donamos a Barranquilla y se la ponemos donde ellos quieran. Allá si la van a valorar porque eso es arte”, puntualizó.

La obra fue concebida por el artista Sebastian Bohorquez apoyado por el arquitecto Albert Diaz , el herrero José Carlos Suarez y el enchapador Yojar Canchila

Tras las criticas le fue borrada parte de la leyenda de la placa donde además del polémico homenaje aparecen los créditos de quienes intervinieron en la creación y montaje del monumento al que denominaron “Mi primer amor”.

También fue borrado el nombre de uno de las dos firmas comerciales ( un restaurante y un almacén de artesanías) que auspiciaron la elaboración y montaje del monumento.

Luis Quiroga Jaraba, propietario del restaurante Llanera la 31, también mandó a hacer, en el mismo espacio, meses atrás unas llamativas letras con el nombre de Sincelejo donde los visitantes y nativos también acuden a tomarse fotografías.

Al defender la obra aseguró que junto a un equipo de colaboradores tienen pensado otros monumentos para Sincelejo.

Falta esperar si tras la polémica que se ha desatado en Sincelejo por el monumento “Mi primer amor” mantiene la intención de seguir adelante con el proyecto.

Entre tanto, decenas de curiosos acuden al lugar a hacer videos y fotografiarse con la colorida burra de la calle 31.