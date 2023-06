Artistas protestarán para rechazar posibles malos manejos en contratos de la cultura

Bucaramanga

El próximo martes 4 de julio, los artistas de Santander que denunciaron que fueron engañados con el pago de sus presentaciones en contratos de la gobernación, harán una protesta.

El plantón se realizará frente a las instalaciones de la gobernación de Santander, ubicadas en el centro de Bucaramanga para exigir lo que denominaron el “pago justo de sus presentaciones”.

Policía y ejército ocupan el sector de Puente Nariño límites entre Bucaramanga y Girón

“A mí en particular me pasó, nos contrataron y no nos dieron 100.000 sino 70.000 pesos. Yo les exigí que al menos nos dieran 150.000 pero no fue así, me hicieron firmar una cuenta de cobro en blanco y sabíamos que la iban a pasar por más plata, pero jamás imaginamos que cobraran entre 3 y 4 millones de pesos”, dijo Diego Eiffel, artista circense santanderano.

Llegó el fin de los CAI la policía empezó a promocionar los ZAMP que los reemplazarán

Esta protesta se desencadenó después de que el diputado Ferley Sierra anunciara presuntos actos de corrupción en contratos de la Secretaría de Cultura y Turismo, porque al parecer a los artistas les hacían firmar cuentas de cobro en blanco, les pagaban 100.000 y luego lo pasaban por 3 y 4 millones de pesos.