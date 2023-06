Agarrón en el concejo en medio de debate de inseguridad

Bucaramanga

El rifirrafe se generó inicialmente entre los concejales Carlos Barajas y Danovis Lozano; el primero, que fue Barajas, lanzó puyas contra el corporado y precandidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Parra, por intervenir en esta plenaria de inseguridad y retirarse para ir a la asamblea de Santander a la elección del contralor departamental que finalmente se suspendió.

Play/Pause Concejal Carlos Barajas 00:51 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1688055406363/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

“Que un concejal se gane $600.000 y esté allá mirando la elección de Fredy Anaya. Uno no puede tener una ilusión torpe de ser alcalde de Bucaramanga y no estar escuchando los índices que da el general, esto es un irrespeto, vinieron a hablar y se fueron a ver cómo le dan garrote a Fredy Anaya para que los haga alcaldes. No le han propuesto un carajo a Bucaramanga”, dijo Barajas.

Suspendida la elección de contralor departamental

Para responder a los señalamientos de Barajas y defender a su compañero Carlos Parra, intervino el concejal Danovis Lozano.

Play/Pause Concejal Danovis Lozano 00:24 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1688055412532/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

La Policía firma convenio con Tránsito: habrá más controles en las calles

“Las palabras de mi compañero Barajas son una vergüenza, demuestra la clase de persona que es, una persona arrogante, doble que dice unas cosas que demuestra bajeza, que jura por sus hijas y cuando lo vemos actuar es tan bajo”, agregó Lozano.

La UIS es la tercera mejor universidad pública de Colombia

Por su parte, la concejal Marina de Jesús Arévalo, también arremetió contra el corporado Carlos Barajas, al que tildó de misógino.

“Este concejal misógino, grosero, yo tengo derecho a pedir que se verifique el quorum, soy tan concejal como usted, respete”, dijo Arévalo.

Play/Pause Concejal Marina de Jesús Arévalo 00:08 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1688055448630/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Todo esto ocurrió en medio de la plenaria de inseguridad que todavía continúa y a la que fue citado el secretario del interior de Bucaramanga, Manuel Vásquez, el coronel Juan Guzmán, subcomandante de la Policía Metropolitana y el director de tránsito Carlos Bueno.