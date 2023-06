“Mi sueño es salir campeón con el Cali siendo protagonista”: Alejandro Rodríguez

Alejandro Rodríguez regresó al Deportivo Cali, equipo con el cual quedó campeón de la Liga Betplay 2021-II / Archivo particular

Luego de haber tenido un recorrido por las divisiones inferiores de River Plate, así como integrar los planteles de Orsomarso y Real Cartagena, el portero Alejandro Rodríguez regresó al Deportivo Cali, equipo con el cual quedó campeón de la Liga Betplay 2021-II.

El guardameta de 21 años habló en los micrófonos de Caracol Radio sobre cuáles han sido sus sensaciones al volver al club que le vio nacer como futbolista y develó que su sueño más grande es ser protagonista en el pórtico ‘verdiblanco’.

¿Cómo tomó su regreso al club?

“Tenía muchas ganas de volver, eso me puso muy contento. Tengo un sueño muy grande de escribir mi nombre en la historia de este club, pues es el de mis amores, el que me dio todo y quiero devolverle algo de la confianza que me han brindado”.

¿Cómo ha visto al equipo en esta pretemporada?

“Independientemente del resultado, tenemos que estar unidos, pues esto es como un barco y hay que ir por la misma dirección. Estamos trabajando de la mejor manera para darle alegrías a la hinchada”.

¿Qué tipo de arquero se considera usted?

“Un portero moderno, bueno con el juego de pies, me gusta cortar centros, líbero y líder. Creo que esas son mis mayores cualidades.

¿Qué les ha pedido Jorge Luis Pinto a los arqueros?

“Básicamente nos ha dicho la responsabilidad tan grande que es defender el arco del Deportivo Cali, nos dice que hay que estar preparados para hacerlo y que es un escenario propicio para demostrarlo”.

¿Y cómo es la competencia con el resto de los porteros?

“Es muy sana, evidentemente todos queremos ser titulares y ser protagonistas, pero estamos comprometidos en seguir trabajando para mostrar nuestras condiciones”.

Luego de haber experimentado la sensación de ser campeón, ¿cuáles son sus aspiraciones este semestre?

“La ambición es mayor, pero quiero ser campeón siendo el protagonista, defender el arco del Cali, demostrar mi talento y de pasar a la historia de este club que es uno de los más grandes del país y del continente”.