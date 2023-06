Anderson Plata y un posible regreso: “A Santa Fe siempre lo tengo dentro del corazón”

Concluido el primer semestre de la liga colombiana, los clubes empiezan a moverse en el mercado de fichajes para reforzar sus nóminas de cara al cierre del año. Traspasos en el fútbol local o regresos desde el exterior, serán semanas de noticias al respecto.

Entre el listado de futbolistas que podrían retornar a Colombia destaca Anderson Plata, quien habló al respecto en El Vbar Caracol. Se refirió a la posibilidad de jugar nuevamemte con Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Deprotivo Pereira, o incluso los acercamientos con Atlético Bucaramanga.

Posible regreso a Colombia

Posibilidad de llegar a Colombia: Todavía no he tenido contacto con nadie. Esperando qué va a pasar... Me fue bien (en su paso por Arabia Saudita), estamos esperando para ver qué pasa, pero por el momento estamos en vacaciones y mirar a ver qué pasará en estos días.

Recuerdo de Santa Fe: Nada por ahora de Santa Fe… Allá tuvimos varios títulos, creo que 4-3, pero sí hicimos algo muy importante. Siempre lo tengo dentro del corazón porque fue el equipo que me abrió las puertas cuando me quedé 6 meses quieto por estar peleando un tema con el Pereira, porque pertenecía allá. Llegué, Santa Fe me abrió las puertas, creo que hice las cosas muy bien y es para mí uno de los equipo donde me acogieron bien, me sentí bien y siempre lo sigo desde que me fui. Esperar a ver qué pasa, si se da la oportunidad bienvenido sea, pero hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento.

Acercamiento con Bucaramanga: El gerente del equipo es un buen amigo mío, estuve con él en Valledupar. Me comentó algo, pero no hay nada concreto.

Deportes Tolima interesa: También es otro de los equipos que llevo en el corazón: Santa Fe, Tolima, Pereira. Son equipos que marcaron algo en mí. Si se da la oportunidad, miraremos qué va a pasar pero hasta el momento tampoco he tenido acercamientos con la gente del Tolima.

Arabia Vs. Colombia

Mejoría del FPC: Estamos esperando a ver qué pasa, si se da la oportunidad de volver al fútbol colombiano pues sería bueno porque la Liga ha aumentado de nivel muy bien entonces es algo que no me disgustaría, me caeria bien porque estamos en un país un poco complicado.

Arabia Saudita tiene mucho talento: En mi caso, pienso que no (es una mala liga). Hoy en día el fútbol de Arabia tiene un nivel muy alto, casi todos los equipos tienen 8 extranjeros y son de muy buen nivel en sus países, eso hace a la Liga bastante competitiva. Estuve allá y tienen un buen nivel en estos momentos, futbolísticamente están muy bien.

Cualidades como futbolista: Tengo las mismas características de desbordar, ser encarador a la hora de atacar, eso siempre ha sido lo mío. Todavía tengo mucho para dar.