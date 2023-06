¿Recogebolas robó la copia de los penales de Nacional? Gamero habló del tema

Yerson Candelo y Óscar Cortes. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

El sábado 24 de junio los colombianos vieron una final histórica, Millonarios se enfrentó en el estadio El Campín contra Nacional, una final que fue bastante esperada y que generó, incluso, apuestas. Ambos equipos han sido considerados como rivales, pues sus resultados han hecho que por años se hayan enfrentado en más de una ocasión en finales.

Ahora bien, tras la victoria de Millonarios ante Nacional en la Liga Colombiana, en donde se quedó con una estrella, el técnico del equipo azul, Alberto Gamero, habló en Caracol Radio.

En relación con la información que anda circulando en redes, Gamero mencionó que la intención del equipo azul nunca fue ir a penaltis. “Nosotros no nos metemos en nada de esas cosas. Nosotros no entramos a la cancha y no vamos a un partido pensando en cosas extras. Yo no sé de qué me están hablando, porque cuando nosotros entramos a la cancha la ilusión nunca fue irnos a los penaltis. Esa es la realidad”.

“En el fútbol no hay misterio. Hoy en día existen tantas plataformas, tantos softwares para mirar como para uno ir a hacer cosas. No sé la verdad. Yo no tengo redes sociales, no me gustan las redes sociales. Entonces por eso no sé de qué hablan en redes” agregó.

Gamero señaló que con los resultados de su equipo se siente orgulloso y que espera seguir trabajando para tener más resultados parecidos. “Estoy feliz y tranquilo aquí, quiero seguir haciendo las cosas bien”. Adicionalmente, el técnico de Millonarios habló sobre la posibilidad de renovar su contrato con el equipo por los próximos tres años y de cómo vivió los instantes posteriores al título.

Por otra parte, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, comentó también en Caracol Radio que se encuentra alegre por el título conseguido este fin de semana frente a Atlético Nacional. Además, indicó que pronto se darán los diálogos con Alberto Gamero para renovar por los próximos tres años.

“Nosotros ya le hicimos una oferta al profesor Gamero para su renovación hace varias semanas. La verdad que han sido semanas muy intensas, de viajes, calendarios, y que él ha manifestado es que hay un par de detalles que están por arreglarse. Ahora que haya tiempo nos vamos a sentar, después del partido de Buenos Aires, para finiquitar algunas cosas que él tiene. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente para que el profesor Alberto Gamero renueve con nosotros por tres años”, mencionó Gustavo Serpa.

A su vez, Gustavo Serpa aclaró que independientemente del resultado le iban a renovar el contrato al profesor Gamero.