David Mackalister Silva revela por qué no quiso patear en los penaltis ante Nacional

David Mackalister Silva, capitán del campeón Millonarios, contó, en diálogo con 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio, por qué no quiso patear ninguno de los primeros cinco cobros en la definición del título desde el punto penalti ante Atlético Nacional. El volante bogotano aseguró que todavía no ha asimilado la victoria conseguida.

¿Cómo vivieron la final?

“Muy intensa, la tarde, la noche, el partido no le dejó a uno más sentimientos que estar 100% concentrados. Ya en los penales todo el tiempo estuvimos aferrados a Dios porque ya sabe uno que hay puede pasar cualquier cosa”.

¿Cómo han hecho para verse tan tranquilos?

“Definitivamente ha sido el trabajo, el trabajo nos ha llenado de confianza y es lo que nos ha dado tranquilidad, la tranquilidad fue fundamental para en el entretiempo no caer en desesperos y poder haber empatado el partido”.

El apoyo de los directivos

“Nuestros directivos, en este caso el doctor (Gustavo) Serpa y nuestro presidente el doctor (Enrique) Camacho siempre han sido los artífices de esto, porque fueron los que pensaron en traer al profesor Gamero”.

¿Hubo un regaño de Gustavo Serpa?

“No fue que nos regañara, todos sabemos que el doctor es hincha de Millonarios y nos dio sus palabras dejando salir un poquito su lado de hincha”.

¿Cuál fue la clave en los penaltis?

“La clave de los penaltis es pura confianza, contar también con un excelente arquero como en este caso nosotros contamos con dos excelentes arqueros. (Álvaro) Montero es una persona muy grande y cuando abre los brazos no se ve mucho espacio”.

¿Por qué comenzó pateando Jader Valencia?

“Porque Jader (Valencia) cobra muy bien y los penales son de confianza, normalmente en la tanda de penales van los que levantan la mano y se tienen confianza en ese momento”.

¿Por qué no pateó?

“No me ha ido muy bien con los penales y ya a menos de que sea una necesidad, he tenido varios sinsabores con los penales, no es que me tuviera la confianza del mundo en ese tema”.

¿Cómo vivió el día después del título?

“Yo todavía no me he comido el cuento, estoy anonadado todavía. Me desperté, abrí los ojos y me esposa me abrazó y me dijo ‘somos campeones’… fue al 20 de Julio, yo creo mucho en el Divino Niño”.

La ausencia de Juan Pablo Vargas

“Le dolió mucho, hablé con él el sábado en la mañana, después de haber ganado le hicimos la videollamada, pusimos la camiseta de Costa Rica en el trofeo. Juan Pablo sintió mucho, hemos visto la evolución de esa gran persona y ese gran jugador, el tema pasó por temas de calendarios, esperamos que mejore por nuestros clubes y nuestra Selección”.

Dedicatoria especial

Voy a dedicarle este triunfo a toda la hinchada que lo disfruten, lo gocen, lo valoren porque lo sufrimos, lo soñamos, lo anhelamos y lo conseguimos, pero yo creo que se lo voy a dedicar a una persona que es más hincha que yo y es mi esposa. Quiero dedicarle este título a ella por todo el acompañamiento que ha tenido conmigo, por todas las que se ha bancado y que disfrute, porque es una mujer que fue criada de azul”.