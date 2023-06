Cruce de mensajes entre Dumek Turbay y Dau por supuesto apoyo a una exalcaldesa

Cartagena

La contienda política en Cartagena sigue generando mensajes entre Dumek Turbay y el mandatario de los cartageneros William Dau.

Inicialmente fue el exgobernador quien se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter, señalando que algunas dependencias distritales estarían al servicio de una exalcaldesa.

“Con William Dau no existen garantías para un debate electoral justo en #Cartagena. Las hay pero para favorecer a una candidata. Estamos recogiendo pruebas donde se evidencia que Margarita Vega Cogollo, asesora de @Olgaelvira en @seceducacionctg , está ofreciendo provisionalidades a quienes voten por una exalcaldesa, y por una candidata al @ConcejoCTG, hija de un exalcalde. Igual ocurre en dependencias de @AlcaldiaCTG como Adulto Mayor y @cartagena_mfa, trabajando para favorecer a la exalcaldesa aliada del alcalde en turno. ¡Denunciaremos! Exigimos garantías para una elecciones justas y transparentes”, dice Turbay en su red social.

De inmediato, se conoció la respuesta de Dau en la cual se anunciaron varias denuncias donde lo acusa de hacer proselitismo desde hace varios meses.

“Cada vez que puede me tira vainas, pero ya esto no lo voy a dejar pasar, ni una más. Si lo que quiere es que yo le responda, pues le responderé -jurídicamente-. Ese hombre lo que tiene es rabo de paja y lo voy a dejar en evidencia ante toda la ciudadanía, para que la gente sepa quién es verdaderamente. Además, el hombre está en flagrante campaña para la Alcaldía desde hace muchos meses, lo sabe todo el mundo, incluyendo la prensa y la ciudadanía, los únicos que no lo saben son los de la Procuraduría, que lo saben y no hacen nada, y por eso también voy a poner una denuncia por la violación de normas electorales. Le voy a poner el ‘tatequieto’ a Dumek si se vuelve a meter conmigo”, manifestó el Alcalde Dau al periódico El Universal.

Por ahora no se conoce ninguna acción legal relacionada con este caso.