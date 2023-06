“El presidente debe hacer un gran llamado a la unidad nacional”: Fenalco

Ibagué

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que luego de lo sucedido con las reformas en el Congreso, es el momento que el Gobierno haga un gran llamado a la unidad nacional para poder construir entre todos los sectores los proyectos que necesita el país.

El dirigente gremial sostuvo que el presidente Gustavo Petro ha sido distante con los Gremios Económicos desde el inicio de su periodo, situación que refleja lo sucedido con las reformas, algo que debe llevar a que democráticamente entre todos los sectores se construya, pero sin seguir polarizando.

“Se ha desaprovechado una posibilidad de construir, yo pienso que el presidente debe hacer un gran llamado a la unidad nacional en un momento que inclusive tiene el sol desde muy temprano a las espaldas, producto de todos los escándalos que está viviendo el país”, dijo Cabal.

En lo que se refiere a la reforma Laboral, dio algunos de los puntos que se deben tener en cuenta para que el proyecto no solo sea del Gobierno o en beneficio de unos pocos, sino que sirva para generar puestos de trabajo.

“Sí se plantea una reforma que podamos construir, sin precarización del trabajador con todas sus prestaciones sociales y más para que se pueda contratar por ejemplo parcialmente, si se plantea una reforma que interprete a los jóvenes emprendedores, una reforma que no incremente sustancialmente los costos laborales pienso que sería una reforma en la dirección correcta”, manifestó.

Finalmente, sobre la reforma pensional, sostuvo que es un proyecto que necesita el país, que tiene aspectos positivos, pero se debe concertar. “Son importantes los esfuerzos del Gobierno por tratar de generarle unas rentas fijas a muchos adultos mayores que no gozaron de la posibilidad de pensionarse, de quedar con una forma de vida, lo único que me parece importante resaltar, es que los fondos privados no se deben marchitar”.