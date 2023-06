Tres personas caminaron desnudos por las calles del Caldas; al parecer estaban drogadas.

En la tarde del jueves se conocieron varios videos de tres personas que deambulaban por las calles del municipio de Caldas, Sur del Valle de Aburrá, totalmente desnudos.

La Policía dijo que una de las personas sería peruana, pero a las otras dos ha sido difícil identificar a qué lugar pertenecen, “ingresan tres pacientes traídos por el Cuerpo de Bomberos, dos de ellas mujeres, con una aproximada entre 18 y 22 años”, advirtió de Daisy Lorena Ortiz Córdoba, subgerente de servicios de salud.

En conversación que Caracol Radio Medellín tuvo con autoridades de Policía, aseguraron que las personas habrían consumido yagé, pero desde el hospital de caldas no dan certeza de la sustancia que, presuntamente, estas habrían ingerido. “Al momento no podemos determinar exactamente qué sustancias porque tienen diferentes signos con movimientos oculares involuntarios, pero no tenemos signos exactos para poder determinar, por causa clínica, qué tipo de tóxico pudieron haber consumido”, aclaró Ortíz.

Las tres personas estarán bajo vigilancia médica hasta que se determine qué pasó con ellos y sus países de origen.