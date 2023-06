Quintero replantearía seguridad en el estadio durante los partidos de fútbol

Antioquia

A través de su cuenta en Twitter el alcalde Daniel Quintero expresó su malestar luego de que Win Sports negara la retrasmisión de su señal durante la final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, en los parques de la ciudad.

“Esto es increíble, porque cuando se trata, por ejemplo, de prestar la seguridad en el estadio, que lo deberían prestar ellos, porque así lo dice el código nacional de policía, nos dicen, no esto es un evento de interés público y entonces administración ponga usted los policías, cuando se trata del precio de los estadios, entonces dicen, no, no nos cobren tanto, porque esto es un evento de interés público”, expresó Quintero Calle.

El mandatario finalizó advirtiendo que revisará los contratos que tienen con los privados para la prestación del estadio y la vigilancia durante los partidos.

“Entonces, como son ellos los que dicen que esto es un evento de interés privado de ahora en adelante, acatando el código nacional de policía, ellos deben poner toda la seguridad, la policía la tendremos afuera, pero adentro del estadio, los 900 policías que nos toca poner estarán, pero dentro del estadio los tendrán que pagar ellos con vigilancia privada y lo mismo va a pasar con el tema del precio de los estadios, vamos a revisar ese precio porque tenemos un subsidio a un actor privado que en momentos importantes como este se le olvida que el fútbol es una cosa que nos une a todos como nación y que es de interés público, así ellos no lo entiendan.”