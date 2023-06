Gobernación de Bolívar acompañó a víctimas indemnizadas por masacre de El Salado

Cartagena

Gracias a la labor desempeñada por parte de la Defensoría del Pueblo en articulación con la institucionalidad socializada a través de la resolución 526 del 25 de abril de 2023, la cual avala la sentencia de acción de pago a las víctimas de la masacre de El Salado, el gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel, subrayó que lo más preponderante no es la reparación a la que tienen derecho, si no, la no repetición de estos lamentables hechos que en su momento acabaron de tajo con una comunidad pujante y de noble propósito.

El gobernador manifestó especialmente frente a la delegación salaera presente en la casa de los bolivarenses, como así lo significa, el Palacio de la Proclamación, que “ninguna cifra es suficiente para poder remplazar la pérdida de un ser querido, o el desplazamiento violento de una familia de su terruño. Pero sí, dejar en claro, que realmente lo esencial, es la no repetición y con el logro de este pago económica grupal, labrar mejores oportunidades y forjar un futuro esperanzador”.

Nueva sede Defensoría del Pueblo- Regional Bolívar

Luego de la jornada de acción de pago a las víctimas del El Salado, la cabeza visible del Gobierno ‘Bolívar Primero’, suscribió un acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en el cual la Administración Departamental le entrega por espacio de cinco (5) años, la edificación donde funcionó hace algún tiempo el colegio Cooperativo ‘Rafael Núñez’, para que se convierta en la nueva sede de la Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar.