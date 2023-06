Detalles desconocidos del robo a Laura Sarabia y de su presunta nueva función en Gobierno

Ese día, según el recuento que consta en la denuncia interpuesta por ella misma dos días después del robo, desaparecieron siete mil dólares en una bolsa que estaba dentro de una maleta, así como unos documentos oficiales de su trabajo en la Presidencia de la República. Estos detalles, hasta ahora desconocidos, responden algunas de las preguntas que han surgido desde que el escándalo estalló a finales de mayo, cuando la niñera Marelbys Meza le dijo a la revista Semana que se sintió intimidada y presionada para someterse a una prueba de polígrafo. Lo primero es que, a diferencia de lo que se creía, la maleta no se perdió, la exjefa de gabinete la tiene en su poder y está dispuesta a entregarla a la Fiscalía si es necesario. Lo segundo, es que además del dinero, que correspondía a viáticos pagados en dólares a Sarabia después de una gira por Europa, también se perdieron documentos oficiales.

El argumento para invocar la seguridad nacional, como lo hizo el gobierno para justificar el uso del polígrafo, se basa, según explica la defensa de la exjefa de gabinete, justamente en la desaparición de estos documentos oficiales y personales. Ayer, en la diligencia en la Fiscalía, este elemento se puso de presente ante la fiscal del caso, que solo está adelantando una línea de investigación: la del robo en el apartamento de Sarabia el 26 de enero. También, y como parte de las explicaciones que entregó la defensa de la exfuncionaria, el valor robado, que según su versión fue de siete mil dólares, iba a destinarse al pago de las deudas de las tarjetas de crédito. Para comprobar que esto es así, la defensa de Sarabia, en cabeza del abogado Jorge Mario Gómez, entregó los documentos de un crédito por 50 millones de pesos que Sarabia, en abril, pidió en el BBVA para cubrir esas deudas. El hueco en sus finanzas fue tan grande después del robo, dijo el abogado Gómez a Caracol Radio, que ella debió acudir a un préstamo. “Eso está debidamente documentado”, añadió.

Leer más:

Coronel Dávila se suicidó por presiones que no logró controlar: Presidente Petro

Gobierno Petro radicará nuevamente la reforma laboral

El martes, el esposo de Sarabia, Andrés Parra, decidió no presentarse ante la Fiscalía invocando el principio de solidaridad íntima, es decir, él no está obligado a declarar en un proceso en el que su esposa pueda figurar como indiciada. Días antes, la defensa de Sarabia envió al ente judicial un derecho de petición para que aclarara en qué casos aparece ella como indiciada. Ese derecho de petición aún no ha sido contestado, por lo que no es claro para la defensa si Sarabia está implicada en alguna otra de las líneas de investigación. El 1 de junio, el fiscal Francisco Barbosa dijo en una rueda de prensa que la exjefa de gabinete sería llamada interrogatorio, pero eso aún no ha ocurrido.

Caracol Radio también puede confirmar que no es cierto, como se ha especulado, que Sarabia será enviada por el gobierno a una embajada. Hasta que los casos en los que pueda estar implicada no se resuelvan, eso no pasará.