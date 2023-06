Óscar Córdoba y su pronóstico sobre la final: 2-1 gana Nacional y se define en Bogotá

En la previa del partido de ida de la gran final de la Liga Colombiana que se disputará en la noche de este miércoles 21 de junio, Óscar Córdoba, habló para los micrófonos de 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre sus expectativas con el juego de esta noche en el Atanasio y se atrevió a decir quién daba el primer golpe.

El exportero hizo parte de ambos equipos, en Nacional solo jugó cuatro partidos porque lo llevaron para aprender de René Higuita y en Millonarios tuvo dos momentos, uno mejor que el otro: “el primero que fue en el 91, donde llegué prestado y me fue muy bien, tan así que se puesta a la segunda oportunidad que fue en el 92, donde viene el famoso 7-3, que todo el mundo se acuerda, todos los años me lo recuerdan”, recordó Córdoba.

Córdoba se sinceró sobre su paso en el club embajador: “En lo personal es más técnico que emocional, la gente no me identifica con ninguno de los dos, estuve en Millonarios y la gente me recuerda más con lo negativo que con lo positivo”, como por ejemplo el abultado marcador en el clásico ante Santa Fe.

Sobre el partido de la final, reconoció que “son las dos hinchas más grandes junto con América de Cali a nivel nacional y generan una pasión impresionante en todo el público”, por lo que será un duelo emocionante que nadie querrá perderse.

“Hoy la gente va a estar conectada con este partido, va a estar prendida de esta final, seas hinchas del Junior, del Tolima, del Pereira... porque son dos equipos que con sus características e historia siempre nos permiten disfrutar de buen fútbol”, afirmó el exportero.

Córdoba también se atrevió a dar un ganador de este primer partido, dio sus razones y explicó por qué este equipo daría el primer golpe: “Si uno analiza el juego y la localía, pensaría que hoy podría ser un 2-1 ganando Nacional para definirise en Bogotá. Millonarios viene con esa disparidad defensiva en estos últimos partidos que lo demuestra un poco vulnerable en comparación con Nacional”, concluyó.