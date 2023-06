James Rodríguez denuncia un complot de las directivas del Olympiacos en su contra

James Rodríguez, quien rescindió su contrato con el Olympiacos de Grecia varias semanas antes de finalizar la temporada, aseguró en diálogo con la revista Semana que las directivas del club orquestaron un complot en su contra.

En el momento que se concretó su salida, una de las barras del equipo dijo en redes sociales que James frecuentaba clubes nocturnos y lo calificaron como uno de los “grandes nombres que no ofrecieron casi nada en comparación con las expectativas de los aficionados”.

James desmintió rotundamente que en Grecia se haya presentado esta situación: “Yo nunca fui a sitios así. Y si hubiera ido, ¿por qué no lo iba a decir? No tengo problema. Cualquier persona o cualquier hombre puede ir a ese tipo de sitios. No te digo que nunca he ido porque sí lo he hecho. Pero en Grecia no fui”.

El volante fue más allá y aseguró que todo fue un complot de las directivas del equipo: “sí. Hubo como un complot con alguna gente allá que tiene fuerza para hacer una pequeña campaña en mi contra.

Al ser cuestionado de dónde venía el complot, no dudó: “del club. Han dicho que yo iba a esos sitios y todo fue mentira”. “Pues las directivas. Yo creo que han hecho eso y han hablado con gente para que sacaran eso. Pero yo a esos sitios nunca fui”, concluyó al respecto el volante cucuteño de 31 años.