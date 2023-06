Exministros Fernando Ruíz y Alejandro Gaviria, preocupados por “inacción” en sector salud

Cartagena

Durante el Foro de Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que se desarrolla en Cartagena, los exministros de salud, Fernando Ruíz y Alejandro Gaviria, mostraron su preocupación frente a una “inacción del Gobierno Nacional con el sector por el trámite de la reforma que cursa en el Congreso de la República.

Según el exministro, Fernando Ruíz, la agenda del actual Ministerio de Salud ha está centrada principalmente en la reforma, descuidando otros temas importantes en materia de salud pública para el país. Calificó la actitud del Gobierno Nacional como una “consolidación de la inacción”.

“Este es un gobierno que entre el sector salud solo ha tenido una agenda, y la agenda ha sido pasar la reforma. El plan de vacunación COVID-19 se acabó el 23 de agosto de 2022 en el último puesto de mando unificado, desde allí no volvió a haber absolutamente nada. Hemos tenido una epidemia de dengue, la más grande de los últimos cinco años y hemos tenido el pico respiratorio más grande de los últimos cinco años; también tuvimos la situación de la viruela símica. En esto todo ha sido una consolidación de la inacción, la inacción es estratégica o es una inacción ignorante, pueden ser las dos opciones. Yo no hago nada porque simplemente sé que no hago nada y asisto a la destrucción del sistema de salud, eso me preocupa muchísimo”, reiteró.

Por su parte, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, expresó que hay un escenario “inacción destructiva” con el sistema y advirtió que el sector no aguantaría un año más en esa tarea.

“Un escenario de polarización, de inacción destructiva básicamente de destrucción del sistema de salud después del fracaso de la reforma. Quedan tres años, el sistema no aguanta un año de inacción”, concluyó.