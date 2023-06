Estas serían las pertubadoras teorías detrás de la desaparición del submarino ‘Titán’

Las horas con la búsqueda del submarino ‘Titán’ son como arena. El submarino que pretendía hacer una expedición a los restos hundidos del Titanic ha perdido toda comunicación con la superficie.

De acuerdo con la información brindada hasta el momento, a los integrantes de la tripulación les quedarían menos de 20 horas con aire dentro de la nave, que debió haber activado su sistema de emergencia para regresar a la superficie. Ahora, una nueva teoría explica por que aún no han sido encontrados.

La empresa OceanGate, la cual está a cargo de ‘Titán’ ofrece esta experiencia a los turistas e investigadores, y, de hecho, no es la primera vez que la nave pierde comunicación con la central en la superficie.

Esta vez, sin embargo, algún factor ha impedido que la cápsula pueda retomar las comunicaciones y regresar a flote. Hasta ahora solo se han podido escuchar ruidos submarinos en el área de búsqueda.

Enganchados en la zona

De acuerdo con Butch Hendrick, presidente de Lifeguard Systems hay una posibilidad de que la nave “haya quedado enganchada en una red de pesca y escombros en esa zona”, según ha indicado en una entrevista en FoxNews. Esto explicaría que el sistema de emergencia no se haya activado.

Siguiendo las medidas de seguridad, el vehículo está diseñado para inyectar aire en la cápsula y liberar una serie de pesos haciendo que la nave suba hasta la superficie. Por tal motivo hay también barcos y aviones encargados de buscar a las cinco personas que iban en el submarino. Sin embargo, las probabilidades de supervivencia son ínfimas.

Sin embargo, si la nave continúa en el fondo del océano a los 3.000 metros en los que los expertos han calculado que se produjo el fallo, según las horas de viaje que llevaban cuando perdieron la comunicación, entonces nace otra nueva teoría.

Hendrick apunta a que el submarino puede estar estancado en el interior del Titanic gracias al mal tiempo o a los cambios de velocidad en las corrientes, las cuales también dificultan las búsquedas que se adelantan.

Siguiendo esta teoría, las corrientes del agua también pudieron haber desviado la nave a otra zona y quedar enganchada a algún elemento, lo que dificulta aún más el encuentro con las cinco personas desaparecidas.

Al panorama actual se le suma que la zona en donde se encuentran los restos del Titanic se considera una de las zonas más peligrosas para practicar buceo.

Por esta razón, la experiencia ofrecida por OceanGate es la única opción de contemplar los restos del transatlántico que cada vez se va degradando y descomponiendo más. Esta hipótesis explicaría los ruidos que han sido detectados y que se describen como golpes.

El problema del aire

En el escenario más favorable y tranquilizador, la nave subió a la superficie tras detectar una emergencia en sus sensores soltando el “peso de caída”.

No obstante, en caso de que esto haya ocurrido, los pasajeros al interior de la nave no pueden salir cuando se les acabe el aire gracias al sistema de sellado, del cual se encargan los tripulantes del barco MV Polar Prince cerrando herméticamente el sumergible desde el exterior con 17 pernos que no pueden ser retirados desde adentro.

Esta opción deja a los tripulantes en el mismo camino, puesto que de ser así, deben seguir esperando a que los equipos de búsqueda los encuentren en el tiempo necesario.

Fallas dentro de la nave

Los expertos tampoco han descartado que hubiera un fallo eléctrico con las baterías dejando inutilizables los propulsores de la nave, en cuyo caso deberían haber funcionado los sistemas para reflotar la embarcación.

Por otro lado se ha evaluado la posibilidad de que el casco haya sufrido daños en el momento de la inmersión, lo que no deja una salida esperanzadora.

La presión en este caso también es fundamental para evaluar las opciones de supervivencia de los pasajeros, ya que cualquier fuga puede ser fatal.

Si este es el caso, el submarino está en el fondo del mar sin la posibilidad de subir, dejando las opciones de rescate sin muchas salidas. G. Michael Harris, por último, ha dicho en CBS que el batiscafo habría podido implosionar con algún golpe y fruto de la presión.