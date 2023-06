Bolívar aportó 16 deportistas para Juegos Centroamericanos de El Salvador

Cartagena

Todo está listo para la gran fiesta de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que este viernes 23 de junio, levanta su telón en El Salvador y donde Colombia buscará mejorar o mantener ese tercer lugar obtenido en las pasadas Justas del 2018, que se realizó en la ciudad de Barranquilla, donde logró sumar 269 medallas, de las cuales 79 fueron medallas de oro, 93 de plata y 97 de bronce.

Para esta versión Colombia viajará a San Salvador, con una delegación de 375 atletas, de los cuales el departamento de Bolívar, aportó 16 deportistas que estarán participando en 6 disciplinas deportivas.

Andrés Jiménez, múltiple campeón mundial de patinaje y quien ostenta en su vida deportiva un récord mundial en los 300 metros, es una de las cartas más representativas del departamento y del país.

“Estoy muy contento de poder tener la posibilidad de representar a Colombia, en unos Juegos Centroamericanos por primera vez, gracias a Dios he tenido una carrera muy buena en diferentes eventos internacionales, hoy se me da la oportunidad, esto me llena de orgullo y voy optimista a disputar las medallas que estos Juegos estarán entregando; voy en excelente nivel, lo acabo de demostrar en el selectivo de Ibagué, donde logré mi cupo para estar en el mundial de Italia” explicó Andres Jiménez.

Francisco Mosquera, pesista del registro de Bolívar, quien viajará a su segundo Juegos Centroamericanos explicó que “Muy motivado por estos juegos, la verdad agradecido con el apoyo del Iderbol, a través del Gobernador, Vicente Antonio Blel y del Gerente, Ariel Zambrano, mi preparación ha sido excelente en la ciudad de Cali, buscaré aportarle a mi país; además, desde ya estoy mentalizado en los Juegos Nacionales y lo que se viene a los Juegos Olímpicos”

Jugadores de Bolívar en Los Centroamericanos del 2023

Andrés Arcila (Tiro Con Arco).

Giorgio Gómez (Surf).

Margarita Conde (Surf).

Andrés Jiménez (Patinaje).

Geyni Pájaro (Patinaje).

Francisco Mosquera (Pesas).

Rafael Cerro (Pesas).

Jairo García (Pesas).

Juan Sebastián Torres (Sóftbol)

Ramiro Escorcia (Sóftbol).

Eduardo Cuesta (Sóftbol).

Josimar Cardozo (Sóftbol).

Darwis Bervel Canabal (Sóftbol).

María Alejandra Marín (Voleibol).

Dayana Segovia (Voleibol).

Melissa Rangel (Voleibol).