Óscar Córdoba: “Hoy puede terminar el partido 2-1 a favor de Nacional”

A. Nacional vs. Millonarios: Gildardo Gómez y Óscar Córdoba hablan de la final de Liga

En conversación con 10AM Hoy por Hoy, los exfutbolistas Gildardo Gómez y Óscar Córdoba se refirieron a la final entre Atlético Nacional vs. Millonarios de la liga Bet Play, que se llevará a cabo este miércoles 21 de junio a las 8:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Gildardo Gómez, exlateral izquierdo, explicó puntos altos en cada equipo y marcó las diferencias entre ambos: “Yo tuve la oportunidad de mirar bien a Millonarios y el equipo empezó bien, yo creo que los últimos partidos no fueron de los mejores preo por Gamero y por una gran institucin que conozco también se merecen los triunfos. Nacional, lo contrario, empezó regular y ha subido su nivel. Nacional es la mejor defensa y Millonarios el mejor ataque, es un partido muy parejo”, enfatizó el exjugador de la tricolor.

Goméz manifestó: “Yo vivo en Medellín, yo no voy a decir mentiras, quiero que gane Nacional, pero yo tengo que respetar lo que ha hecho Gamero y Millonarios y lo que viví en el 87 en Bogotá”.

Por su parte, Córdoba habló de su paso por el Nacional, en el cual jugó 4 partidos: “Yo tenía muy claro que a mí me llevaron a Nacional para aprender del más grande en ese momento que era René y eso fue lo que intenté, lo que pasa es que René en su calidad, estilo y personalidad no me llevaron a tomar los riesgos que él tomaba”.

Son dos hinchadas, las dos más grandes junto con la de América de Cali a nivel nacional y generan una pasión impresionante. Hoy la gente va a estar conectada con este partido de la primera final”.

“Si uno analiza el juego, pensaría que hoy puede terminar el partido 2-1 a favor de Nacional”, indicó el exfutbolista y comentarista Córdoba.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio