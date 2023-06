Jefersson Martínez sobre Santiago Mele: “Vamos a pelear mano a mano”

Junior de Barranquilla se encuentra desde hace dos semanas en pretemporada trabajando para lo que será el siguiente semestre de la Liga Colombiana. Con el otro torneo en la mira, el cuadro tiburón ha empezado a reforzarse, su primera contratación fue el atacante Pablo Rojas, quien llegó proveniente de Jaguares de Córdoba y ahora, firmó a Santiago Mele para reemplazar a Sebastián Viera en la portería.

Sobre este último refuerzo, Jefersson Martínez, portero de la institución, explicó en El Alargue de Caracol Radio que: “Cuando sale una figura sea titular o sea suplente, siempre tienen que reemplazarla, ahora salió Sebastián Viera y quedó una vacante de arquero y Junior está obligado a contratar a los mejores”.

Además, reconoció que será una pelea sana por ver quién se adueña del arco tiburón. “Vamos a pelear mano a mano, a los extranjeros les cuesta adaptarse al clima de Barranquilla y yo tengo la ventaja de que ya tengo año y medio aquí y pude responder, ya lo demás lo decidirá el profe cualquier jugador que venga le tocará ganarse el puesto”, argumentó Martínez.

Acerca de quién será el portero titular de Junior, el antioqueño expresó que “en mi cabeza solo está trabajar, trabajar y trabajar; es lo que me compete a mí y lo que puedo controlar. Las decisiones de quién juegue o no las tomará el profesor, no soy un jugador de reclamar”.

“Si me toca comenzar voy a darla toda para no dejarme quitar el puesto y si me toca ser suplente me tocará trabajar más duro porque tengo mucho por mejorar”, concluyó Jefersson sobre la disputa en la defensa del arco tiburón.

Finalmente, aunque no le gustan las comparaciones prorque cada uno tiene su estilo propio de juego, mencionó la rapidez de Santiago como una de sus cualidades más importantes.