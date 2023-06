Presidente Petro reiteró que no presionará el poder judicial

Este lunes en la tarde, el presidente Gustavo Petro posesionó a Carlos Solórzano como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, y en medio de su intervención, el primer mandatario aseguró que no habrá injerencia por parte del gobierno en esta alta instancia judicial.

“Como lo he repetido una y otra vez, desde el ejecutivo no esperen que vamos a incidir en sentencias, no vamos a presionar el poder judicial en general. Para nosotros el poder judicial es un principio, así lo dijimos en la campaña electoral.” Señaló el presidente Gustavo Petro.

En este acto protocolario, al cual asistieron los presidentes de las altas cortes y el Contralor General encargado, el mandatario también manifestó que los principales instrumentos que amenazan la destrucción del derecho son la inteligencia artificial y la crisis climática que desata el éxodo y crímenes en los territorios.

Por otro lado, habló sobre las tareas que en conjunto con la Corte Suprema, hay que poner especial atención, como el trato a la niñez, y el estado inconstitucional en los territorios, y sobre ello, dijo a su vez que tiene intensiones de ir al Tapón del Darién en compañía de varios magistrados, ya que allí hay un “holocausto de los derechos humanos”, en donde en este caso no impera la constitución política.