Juan Moreno sobre la final: “Si me toca atajar, intentaré hacerlo lo mejor posible”

Juan Moreno, la gran figura en el partido que le dio la clasificación a la final del fútbol colombiano al cuadro bogotano ante Atlético Nacional, resaltó el apoyo que recibió de los aficionados durante el encuentro ante el Medellín. El portero, surgido en las divisiones inferiores del club, aseguró que intentará dar lo mejor de sí en caso de tener que atajar en los próximos juegos.

Moreno, suplente de Álvaro Montero, ha disputado ocho compromisos con el equipo de Alberto Gamero en el presente campeonato. Siempre que el nacido en Apartadó ha tenido que atajar, los bogotanos no han sumado derrotas.

Su emoción al final del encuentro

“Fue un partido bastante sufrido, Medellín lo buscó desde el primer minuto, afortunadamente no le entró la pelota a ellos y se pudo ganar que es lo más importante.... Se hizo lo que se pudo, estábamos en el lugar correcto. El trabajo se vio reflejado en el partido de ayer”.

¿Cuál fue el balón más difícil?

“De los tres que por ahí tuve la oportunidad de atajar, creo que el de (Edwuin) Cetré cruzado en el primer tiempo, ese fue el más difícil. Lo había estudiado hace un par de días, sabía que tenía potencia en el remate y un jugador que ubica bien el balón. La primera fue la más difícil”.

¿Por qué estaba tan emocionado?

“Por todo, a lo largo del tiempo que llevó en Millonarios desde las inferiores ha sido un trabajo muy difícil, donde he tenido sacrificios muy grandes, había tenido unos inconvenientes que me tenían un poquito cabezón a nivel personal. Afortunadamente tenemos el fútbol que nos ayuda y nos emociona muchísimo. Ayer sentía que era el fruto de un trabajo, no solo de semanas, sino de años y para mí fue muy importante que la gente me respaldara de esa manera”.

Opinión de Nacional

“Nacional es un equipo que históricamente en nuestro país es de los grandes, acostumbrado a jugar finales, que ha ganado bastante. Ahora empezamos de cero, a lo largo del torneo hicimos 51 puntos. Ayer tuve la posibilidad de ver el partido y es un equipo bien estructurado, muy importante”.

¿En qué punto se encuentra Millonarios?

“Ahorita estamos buscando más equilibrio, anteriormente el equipo tenía un volumen de ataque quizás con un poco más de efectividad. Ahora nuestro equilibrio se ve ofensiva y defensivamente, ahora estamos tratando de manejar las situaciones de los partidos, hemos aprendido a sufrir los partidos”.

¿Qué ha cambiado personalmente?

“He madurado muchísimo, ahora estoy en una posición en la que por ahí desde afuera se vive de una manera diferente. No he tenido la posibilidad de jugar mucho, es la realidad, pero creo que a nivel personal he tenido mucho cáracter, mucho temple, y eso se ha visto reflejado en los partidos. No soy el arquero tan acelerado, con tanto nerviosismo de otros años, ahora soy más tranquilo”.

¿Tendrá que atajar las dos finales?

“No sé todavía, no sé cómo sea el tema con Álvaro (Montero), si alcanza a llegar o no, igual ahí estamos en punticas de pie, no sé que vaya a pasar. Si me toca intentaré hacer lo mejor posible y si no, como siempre, apoyar a mis compañeros desde afuera, mandar la mejor energía. Sería muy importante que tuviéramos el plantel completo para ese partido tan importante”.

¿Cómo controlar los remates de Dorlan Pabón?

“No hay medicina para eso, simplemente soy de los que piensa que uno tiene que estar preparado, siempre y cuando esté listo y en el lugar correcto, se puede controlar. Hay días buenos o malos, veces que tenemos suerte o no tanta suerte. Dorlan es un jugador muy importante que le ha aportado a nuestra Liga y ojalá que podamos contrarrestarlo, es el jugador más importante que tienen”.

¿Cómo es el día antes a un partido decisivo?

“La noche anterior (al juego ante Medellín) dormí poco, me despartaba cada 40 minutos, ni siquiera era por el nerviosismo sino por la tensión, nos jugábamos mucho. Traté de desayunar y no me dio, en el almuerzo lo hice más por cumplir, pero este tipo de partidos son los que te causan este insomnio porque piensas muchísimo en el resultado y en lo que pueda pasar”.

Mensaje a los hinchas

“Quiero que disfruten todos los momentos buenos, es un momento muy especial, hoy también lo es por el cumpleaños de la institución. La final esperemos que lo sea así también, orar mucho, somos seres humanos, seguramente ellos también nos quieren ganar, la idea es que este título tenga un final feliz”.