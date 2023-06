En las últimas horas han aumentado las emisiones de ceniza en el Volcán Nevado del Ruiz

Manizales

Y es que desde las últimas horas, según Jhon Makario Londoño, director de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, explicó que, la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos en el interior de los conductos del Volcán Nevado del Ruiz, ha mostrado un aumento sobresaliente respecto a días anteriores.

Señaló que, sin embargo, los valores están por debajo de los máximos registrados durante los últimos meses.

Resaltó que, un aspecto importante que se ha observado en días pasados es el aumento de señales sísmicas asociadas a la actividad de fluidos que se sostienen en el tiempo y se asocian normalmente a salida de ceniza y/o mayor intensidad en la salida de gases desde el cráter Arenas.

Agregó que, no se tuvo reporte de anomalías térmicas, dadas las condiciones de alta nubosidad al momento de captura de la imagen desde los satélites, pero que esto no significa que no sigan presentes.

Y fue enfático en decir el funcionario que, para cambiar de nivel y retornar a Amarillo, se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad en la estructura volcánica.

