Cesar Farías: Me encantaría dirigir a Santa Fe, es un grande de Sudamérica

Independiente Santa Fe continúa en su búsqueda de entrenador. Luego de la salida de Harold Rivera y el interinato de Gerardo Bedoya, la directiva encabezada por Eduardo Méndez ha revisado varias hojas de vida, pero hatsa el momento no hay nada definido.

El uruguayo Pablo Peirano, que fue asistente de Gerardo Pelusso en el cuadro cardenal hace unos años, estuvo muy cerca, pero la negociación se cayó porque el estratega tiene todavía contrato y el club debía pagar su cláusula de rescisión. Más adelante sonaron nombres locales como Lucas González y Hubert Bodhert, quienes vienen de concluir su participación en Liga, así como el venezolano César Farías.

En diálogo con El Vbar Caracol, Farías habló sobre los rumores que lo vinculan con el conjunto capitalino y señaló que le gustaría mucho asumir el reto. Vale recordar que el estratega viene de finalizar su vínculo con el Aucas de Ecuador debido a la durísima sanción recibida por agredir a un futbolista en medio de un partido.

Antes que nada, el nacido en Güiria señaló que de momento no ha tenido acercamientos ni contacto alguno con la gente de Santa Fe. De momento, todos son rumores.

“Claro que es apetecible ir al fútbol colombiano y me encantaría dirigir Santa Fe, eso no quiere decir que me han llamado. Santa Fe es un grande de Sudamérica, no es cualquier equipo. Ha sido campeón de Sudamericana y en Colombia. Cuando comencé en la Selección (Venezuela) fui varias veces porque estaba Luisma (Seijas), después los enfrenté con Cerro Porteño y The Strongest. Sin duda sería algo muy positivo para nosotros, pero también me siento muy complacido de que se mencione mi nombre así no haya habido ningún contacto”, expresó.

Aprovechó para decir que se ha convertido en un “trotamundos del fútbol” y por tal motivo está “abierto” a escuchar propuestas. Al respecto reconoció que ha tenido conversaciones con equipos de “distinos países”, pero no ha sellado su firma en algún contrato.

Finalmente indicó el vínculo que lo une como venezolano con Colombia: “El fútbol colombiano es grandísimo, su liga es reconocida mundialmente. Por ser venezolanos siempre tuvimos cercanía con el fútbol colombiano. En el pasado me tocó dirigir en San Cristóbal, Maracaibo, Valera, que son fronteras con Colombia. Tuve muchos compañeros de Colombia también en Monaga, vivíamos juntos en la casa club, yo joven y ellos extranjeros. Desde esa época estoy al tanto del fútbol colombiano y después como DT con partidos de Selección con Venezuela y Bolivia o copas internacionales”.