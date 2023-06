Nelson Deossa: “Es una final muy linda ante un gran equipo, es un sueño jugarla”.

Nelson Deossa, uno de los jugadores más destacados de Atlético Nacional en el cierre del Grupo A de los cuadrangulares, ya palpita lo que será la gran final ante Millonarios. El volante caldense calificó como “un sueño” poder jugar dicho compromiso y destacó las virtudes de su equipo que lo ha llevado hasta el juego por el título.

“El profe pide un orden siempre, el ayudar siempre al compañero, creo que es una función, la cual me permite soltarme un poco más. En cuanto a mí, me vengo preparando muy bien para eso, para estar en optimas condiciones, para los minutos que me toquen jugar”, destacó Deossa sobre las indicaciones del técnico brasileño Paulo Autori.

A nivel personal, el volante de 23 años aseguró encontrarse bien y tranquilo de cara al duelo por el título. “En lo personal estoy tranquilo, tomarlo con calma, es una final muy linda ante un gran equipo. Es un sueño jugarla”.

De su rival por el título, señaló: “Millonarios es un equipo muy fuerte, ha venido haciendo las cosas bien, pero nosotros también nos estamos preparando para ello” y añadió: “en el partido se darán esos momentos en los cuales se pueda definir el encuentro. Es un equipo (Millonarios) muy fuerte, nosotros también lo somos, por algo estamos en la final, cada equipo tiene sus falencias, eso lo trabajaremos en estos días”.

Entretanto, de las virtudes de Nacional, agregó: “tenemos un equipo compacto, muy unido, hay virtudes desde el arquero y el delantero, estamos para eso, para apoyarnos el uno al otro. Creemos en el equipo y esperamos que la hinchada también lo haga”.

Nelson Deossa recordó sus sensaciones una vez lograron la clasificación a la final. “Sentí mucha emoción cuando se dio el paso a la final, cuando llegué a casa lo pensé y con más calma lo disfruté. El Profe Autuori ha sembrado en nosotros confianza”