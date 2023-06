Piqué y Clara Chía se casarán: Así será el anuncio oficial

Hay fuertes rumores de que la boda entre el ex futbolista Gerard Piqué y Clara Chía es inminente. De acuerdo al medio Ok Diario, la pareja ya ha tomado la decisión y el anuncio se hará durante el matrimonio del hermano de Piqué, Marc, quien contraerá matrimonio con su pareja el próximo 24 de junio. El medio incluso ha llegado a afirmar que los preparativos para la boda ya habrían empezado.

Este anuncio se suma a las tensiones que se vienen presentando entre el ex futbolista y Shakira, quienes anunciaron su separación tras los rumores de infidelidad por parte de Piqué. La cantante barranquillera, por su parte, ha dejado varias pistas sobre lo que ocasionó la ruptura de la pareja, entre ellas está la supuesta rivalidad con su suegra y los problemas legales por una presunta evasión de impuestos en España.

Lo último que ha develado Shakira han sido unas declaraciones dadas ante el juzgago por el supuesto fraude fiscal en donde habló sobre la relación que sostuvo con el ex jugador del Barcelona FC y su vida en España y que se dieron a conocer por el diario El País de España. “Sobrevolábamos Barcelona y pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia me lo habrá computado como día en España”, comentó la cantante.

La fecha elegida por Piqué y Chía ha sido objeto de debate puesto que no hay mucha información sobre los detalles de la ceremonia, solo que se celebrará en la provincia de Barcelona. A esto se le agrega que Shakira no permitió que sus hijos, Milan y Sasha, no asistieran a la boda de Marc Piqué.

Mientras tanto, la presencia de Clara Chía en la boda estaría casi confirmada por la buena relación que goza la española con su familia política. De hecho, se ha dado a conocer por varios medios que la joven sería muy unida a su cuñada, María.

Los rumores de que la pareja estaba haciendo planes para llegar al altar empezaron cuando se les vio llegando a la boutique de la firma de joyas Rabat. Según testigos, el presidente de la Kings League conversó con uno de los empleados acerca de un anillo hecho a medida.

Por último, la cantante barranquillera ha vuelto a ser vista en Barcelona apoyando a Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Cataluña, con quien se presume que está empezando a tener una relación.