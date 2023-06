The Beatles publicará una canción inédita completada con inteligencia artificial

The Beatles en la entrada de los estudios de la BBC. Foto: Rolling Stone( Thot )

En declaraciones al programa ‘Today’ de la BBC, Paul McCartney, de 80 años, afirmó que recurrieron al uso de la tecnología para completar una canción inédita de The Beatles que lanzarán en 2023. Si bien no se reveló el nombre, muchos aseguran que la composición de John Lennon llamada “Now and then”, que se remonta al año 1978.

”La acabamos de terminar y se lanzará este año”, explicó el exintegrante del cuarteto de Liverpool.

El músico explicó que con ayuda de la inteligencia artificial lograron extraer las voces de John Lennon de un antiguo demo casero que el difunto músico le dejó antes de morir y de esta manera se pudo completar la canción.

Según explicaron, McCartney recibió este material por parte de Yoko Ono, la viuda de Lennon, en 1994. Este registro se encontraba en un casete que había grabado poco antes de su muerte en 1980 y llevaba escrito “Para Paul”.

La canción estuvo cerca de publicarse en Anthology

Por otra parte, según BBC, la razón por la que la llamada “Now And Then” no terminó formando parte de otros proyectos por cuenta del extenso trabajo que requería.

“La canción tenía un estribillo, pero carecía casi por completo de estrofas. Hicimos la pista de acompañamiento, un intento aproximado que realmente no terminamos”, recordó en su momento el productor Jeff Lynne.

Así las cosas, gracias al documental Get Back, dirigido por Peter Jackson y publicado en 2021, Paul McCartney se motivó nuevamente a retomar el trabajo que dejaron con “Now And Then”. Con ayuda del editor Emile de la Rey se trabajó con IA para separar los canales de voz de cada miembro de la banda y apartar el ruido de fondo y ayudó a Paul McCartney a editar el demo que recibió por parte de Ono.

“Él pudo extraer la voz de John de una pequeña grabación en casete. Teníamos la voz de John y un piano, y pudimos separarlos con la IA. Le dijimos a esta máquina: ‘Esta es la voz. Esta es la guitarra. Elimina la guitarra’. Ahora acabamos de terminarla y se lanzará este año”, reiteró el artista británico.