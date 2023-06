Gamero: “no puede haber mejor ambiente en un equipo, cuando estás a puertas de una final”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, destacó el buen ambiente que vive su grupo de jugadores y la ilusión que tienen por llegar a una nueva final, en la previa del encuentro ante el Independiente Medellín este sábado, con el que se estará definiendo el cupo del cuadro bogotano al duelo por el título del fútbol colombiano.

El estratega samario añadió que buscarán plasmar en el terreno de juego de El Campín ese buen ambiente; no obstante, dejó en claro que, pase lo que pase, “esto no se acaba mañana”, ni él, ni sus jugadores, ni la institucion, ni los aficionados azules.

Última práctica: “Hoy (viernes) hicimos diferentes estructuras, diferentes necesidades, pero todas se entrenan y el equipo que entra sabe a qué tenemos que entrar a la cancha, a buscar una clasificación ante un Medellín que no va a regalar nada, entonces tenemos que buscar la clasificación por nuestros medios y creo que el equipo está consciente de eso, está tranquilo, optimista y motivado para el partido. Una bonita oportunidad y espero que la sepamos aprovechar”.

Al respecto añadió: “Para ganar hay que hacer un buen juego, porque vamos a enfrentar un buen equipo, un equipo que está bien montado, que tiene jugadores muy importantes. La expectativa es que vamos a enfrentar un buen equipo y que si queremos ganar tenemos que hacer un buen juego”.

Un ambiente bueno: “El ambiente está bueno, como le dije todos estos días a los muchachos ‘no puede haber un ambiente mejor en un equipo, cuando estás a las puertas de ir a una final, cuando sabes que estás a un partido de la final’. El ambiente es bueno, de alegría, de satisfacción y ese ambiente lo queremos plasmar mañana en El Campín. Mañana vamos a salir a eso, salir a buscar ir a la final y estar felices todos, y mirar después que se viene. Tenemos un paso importante, un camino duro, le dije a los muchachos ‘no pensemos que eso está cerca, la tenemos lejos y cuando uno siente las cosas lejos es cuando más se sacrifica’. Vamos a salir mañana a buscar esa clasificación”.

“Esto no se acaba mañana”: “Esa es la realidad, mañana a las 7:30PM va a haber un eliminado entre Chicó y nosotros, eso póngale la firma, pero preocupación no. Lo que yo siempre le he dicho a mis jugadores y lo digo hoy aquí: esto no se acaba mañana, Gamero no se acaba mañana, mis jugadores no se acaban mañana, la institución no se acaba mañana, ni los hinchas van a dejar de ser hinchas mañana. Este es un camino donde tenemos que entrar tranquilos a la cancha, saber que tenemos una responsabilidad y saber que queremos ir a la final, porque todos queremos ir a la final, estamos trabajando para eso, estamos mentalizando al equipo para eso, para ir a la final. Dios quiera que se nos dé”.

Sobre los convocados a las Selecciones

Alberto Gamero no entró en lamentaciones por sus jugadores convocados a la Selección Colombia (Óscar Cortés y Álvaro Montero) y a la selección de Costa Rica (Juan Pablo Vargas); no obstante, aseguró que el fútbol colombiano debe trabajar para evitar que situaciones así se presenten en un futuro.

“Lo hecho hecho está, ya no nos lo van a devolver. Esto que ha pasado hoy es mirar para el técnico, para nuestra Federación, para todos, es mirar que se puede hacer de ahora en adelante. Ya decir que se nos los llevaron ya eso es tratar uno de lamentarse y hoy aquí no pueden haber lamentaciones. Hoy sabemos que el señor Juanito (Moren) va a reemplazar al señor (Álvaro) Montero; hoy sabemos que el señor (Jorge) Arias va a reemplazar al señor (Camilo) Vargas y hoy sabemos que el señor Beckham (Castro) va a reemplazar al señor (Óscar) Cortés, eso no tiene dudas de nada y ellos también tienen la capacidad de hacer las cosas bien como la están haciendo los otros”.

“Es el fútbol colombiano el que tiene que mirar eso para un mañana, porque no es la primera vez y también a nivel de otras selecciones. (Juan Pablo) Vargas todavía no ha jugado con nosotros finales, siempre nos clasifica y se va en las últimas fechas, también en la fecha FIFA hay que mirar eso. Esto nos tiene que quedar en el fútbol colombiano de aprendizaje y mirar cómo vamos a solucionar esto para un mañana”, concluyó al respecto.