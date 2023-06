Con una inversión de $3.780 millones, MinTIC beneficia a 44.0000 niños y niñas de Bolívar

El ministro TIC Mauricio Lizcano destinó cerca de $3.780 millones para la entrega de 2.400 computadores para 101 colegios públicos del departamento de Bolívar. De esta cifra, 750 serán para impactar la educación de niños, niñas y adolescentes de Cartagena, beneficiando a 8 instituciones educativas del barrio El Pozón.

“Es muy doloroso que en pleno siglo XXI, en la revolución de la tecnología, los niños estén aprendiendo de tecnología en un libro. Eso no es permitido en el Gobierno de cambio. No lo vamos a permitir. Los niños y niñas colombianos no tienen nada que envidiarle a un niño de los Estados Unidos o de Europa; en tan solo un día son capaces de construir un robot y de programar un computador y les estamos dando herramientas”, manifestó el líder del sector TIC, Lizcano.

Los computadores cuentan con un sistema de seguridad que permite rastrear la ubicación exacta de los equipos. Además, cuentan con un software educativo con contenidos en ciencia, programación, inglés y robótica.

Durante la visita a la Institución Educativa Politécnico El Pozón se puso en marcha la instalación de 33 laboratorios de innovación educativa para la región, un espacio que permite a los niños, niñas y jóvenes innovar en el mundo de la robótica y la programación.

“En nombre de toda la comunidad le damos las gracias, señor ministro. Destacamos su labor. Por primera vez tenemos un computador. Podemos observar cómo los estudiantes a pesar del poco tiempo y de solo un día de contar computadores, los niños desarrollaron sus capacidades y sabemos que esto es prioritario para avanzar en sus procesos académicos”, manifestó Nilsa Rodríguez, rectora de la institución educativa.

Por su parte, la madre de familia Miledys Melendres, agradeció al Ministro por su compromiso con la comunidad y con estas nuevas herramientas que les permitirá a sus hijos afianzar sus conocimientos en tecnología y digital. “Estamos muy agradecidos por este aporte porque El Pozón necesita mucho apoyo para que estos niños puedan mostrar las capacidades que tienen y seguir avanzando. Gracias señor Ministro por estar aquí con nosotros”.

“Estoy convencido que ustedes van aprovechar esta oportunidad para cambiar la vida de ustedes y la de sus familiares y el desarrollo de El Pozón. Si hay tecnología, estoy seguro que la historia de esta comunidad va a cambiar”, agregó el Ministro TIC.