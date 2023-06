Por lo menos 15 Interrupciones Voluntarias de Embrazo (IVE) se han practicado en Tunja

Tunja

Serían en promedio 15 las mujeres que se han acogido al fallo de la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-055 de 2022, que permite la Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), sin importar el motivo, durante las primeras 24 semanas de gestación.

Así lo dio a conocer la jefe Natalia Hostos, referente de la Dimensión de sexualidad de la Secretaría Territorial de Salud de la alcaldía Mayor de Tunja, en entrevista para Caracol Radio.

Según la funcionaria, desde la dependencia se trabaja en un riguroso seguimiento a las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, que tienen la obligación de permitirle el acceso a las mujeres que quieran ejercer este derecho.

“Hemos estado iniciando un proceso más riguroso de seguimiento en lo que refiere la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pues en Tunja atendemos población no solamente del municipio, sino de todo el departamento y de algunos otros departamentos; iniciamos con la recolección de información en una primera etapa” dijo.

Afirmó que no es un trabajo tan fácil, porque aún no hay obligatoriedad de reporte en las plataformas por cuenta de las entidades de salud que tienen a cargo los procedimientos.

“El prestador no está obligado a cargar la información en una base de datos como lo pudiéramos ver, por ejemplo, con nacimientos o con defunciones, entonces es más difícil tener una cifra, hay EPS que nos han reportado entre uno y dos procedimientos por mes, otras que nos reportan ninguno y otras, entre cuatro a cinco por mes dentro de todas las causales, no solamente por la sentencia C- 055″.

Desde la Alcaldía Mayor de Tunja, se prioriza, además, el seguimiento a las pacientes que deciden acudir a este procedimiento explicó.

“Tenemos que asegurarnos o verificar que se le haya ofertado a la paciente, la gama de métodos anticonceptivos a los que tiene derecho que están en el plan de beneficios y que haya accedido a ellos, si es su deseo, recordar también que tenemos derecho a decidir no usar un método anticonceptivo; sin embargo, en el 90% o más de los casos, previo asesoría de la interrupción voluntaria, nos damos cuenta que todas las mujeres acceden al uso de un método anticonceptivo preferiblemente de larga duración, buscando el bienestar de la mujer y asegurándonos que así sea una gestación en las mejores condiciones posibles”