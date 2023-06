Anuncian tutela por posible ‘jugadita’ contra la oposición, en trámite de Reforma Laboral

Congreso de la República: Foto: Daniel Garzón Herazo / NurPhoto via Getty Images / Daniel Garzon Herazo

Colombia

Luego de que Cambio Radical le abriera una investigación al representante Jairo Cristo por considerar que pudo haber incurrido en “violación al régimen de bancadas y deslealtad partidista”, por un impedimento que radicó y que sirvió para arreglar el quorum en la Comisión Séptima de Cámara durante el trámite de la Reforma Laboral, el congresista se defendió y aseguró que fue ‘víctima’ de una jugadita de la bancada del Gobierno.

“Nos quieren coartar nuestro derecho a participación. Ellos se están quedando con los que van a votar sí a la reforma, y eliminando de una manera no legal, generándonos la no participación en este debate, a quienes nos oponemos”, aseguró el congresista de la Comisión Séptima.

Sobre la polémica por lo que lo acusan de hacerle la movida al Gobierno, el representante explicó que él había radicado su impedimento desde el tres de mayo, y que fue la mesa directiva la que decidió darle trámite apenas el pasado 15 de junio; por eso recriminó que se votaran discriminadamente los impedimentos, según las posturas ideológicas de cada congresista.

Por ello, anunció que “radicaré una acción de tutela porque hay muchos representantes que presentaron un impedimento igual que el mío y a ellos se lo niegan, mientras que a mí sí me lo aprueban. Entonces vemos cómo este Gobierno del cambio utiliza jugadas para que los representantes no puedan hablar. Y Jairo Cristo es un convencido de que esa Reforma Laboral no le conviene al país”.

Según argumentó el congresista en esta acción de tutela, se habría presentado una violación del artículo 13 constitucional, “que es mi derecho a la igualdad”, con esta determinación de aprobar o negar los impedimentos dependiendo de si apoyaban o no el debate. Sobre estas acusaciones, sin embargo, no se han pronunciado los promotores del proyecto.