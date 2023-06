Senado aplaza discusión de proyecto que regula cannabis de uso adulto

Colombia

Este martes arrancó la discusión del proyecto de acto legislativo que busca regular el cannabis de uso adulto, sin embargo, la falta de votos y un rifirrafe entre los senadores de la Alianza Verde, Inti Asprilla y Jota Pe Hernández, generó que se levantara la sesión y, por ende, se aplazara la discusión.

“El debate se estaba desarrollando normalmente, como ocurre en todas las plenarias, y empezó a generarse un acto de agresión verbal entre algunos congresistas, inclusive la oposición empezó a agredir al Presidente del Congreso, y obviamente ya no había garantías para continuar en el debate y yo tengo que proteger la institucionalidad del Congreso de Colombia y por eso levante y cité para el día de mañana a las 8 de la mañana”, aseguró el senador”, aseguró el presidente del Senado Alexander López.

Previamente, en el inicio de la sesión, se presentaron tres proposiciones de archivo y dos de aplazamiento. Al someterse a consideración, ninguna logró los votos requeridos para ser aprobadas o negadas. En se contexto, se entró a la presentación de la ponencia positiva, pero, pese al llamado de algunos sectores, no se votó.

La senadora y ponente, María José Pizarro, reconoció que no había los votos necesarios para avanzar en la votación del informe con el que termina la ponencia mayoritaria.

“No habríamos tenido los votos en este momento, hay unas ausencias, hay una citación de Asobancaria en Cartagena, varios de los congresistas salieron hacia Cartagena otros tenían otros compromisos, pero yo creo que el martes o el lunes, tenemos todavía unos días, hasta el 20 de junio, mañana está citada, ojalá el lunes se cite y si el lunes se cita y se discute, pues por supuesto podríamos tener inclusive la posibilidad de una conciliación”, dijo Pizarro.

Por su parte el autor, el presentante Juan Carlos Losada, reconoció que la coyuntura política que enfrenta el proyecto no es la mejor y se mostró a la expectativa de que en los próximos días se avance en la votación.

“La bancada del Pacto estuvo prácticamente toda la sesión, lo que pasa es que me parece que nos estaban faltando un par de votos no supe en qué momento terminó el salón desocupándose porque había de que estaban cinco votos en realidad, faltando esos cinco votos no había necesidad de hundir el proyecto hoy sino tratar de alargar si se quiere la discusión hasta el martes a ver si somos capaces de sacarlo adelante, esa es la verdad y la penosa necesidad que tiene hoy el proyecto”, manifestó el Congresista, al destacar

Este proyecto busca que se permita la comercialización de cannabis de uso adulto. La iniciativa ha superado hasta el momento 7 de 8 debates.

