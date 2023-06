Mujer víctima del paseo de la muerte en Caldas

Manizales

La mujer llegó en un grave estado de salud con una extremidad comprometida debido al accidente que sufrió, al parecer trató de ingresar en varias instituciones de salud del departamento de Caldas pero al tener como EPS Asmet Salud le negaron la atención debido a la falta de convenio con esta entidad por no pagar sus deudas con las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Pese a esta situación, en el SES Hospital Universitario de Caldas en Manizales la atendieron y trataron de salvar su vida pero ya era demasiado tarde. Juan Felipe Valencia, director científico de esta institución de salud entrgó más detalles.

“Llega una paciente con una situación muy crítica desde un municipio, con una extremidad casi al borde de la amputación, no fue atendida en otros hospitales de la ciudad, llega a la institución, se lleva al quirófano porque se le debe amputar esa extremidad y fallece en la unidad de cuidados intensivos en la noche. Esta situación no debe ocurrir, seguramente la mujer tuvo una evolución de su enfermedad que no fue de horas, tuvo que haber pasado un deterioro de la circulación de sus extremidades para que llegara hasta ese estado”, destacó el médico.

Desde esta institución hacen un llamado a las autoridades de salud a nivel nacional para que definan qué van a hacer con esta EPS que no cumple sus obligaciones y está poniendo en riesgo la vida de sus usuarios.

“Volvemos a hacer el mismo llamado, son 147,000 caldenses los tienen que importarnos a todos no solamente a los hospitales, a los representantes, a la Cámara, a los congresistas, a los dientes de control, a la Gobernación de Caldas; están yendo a la Superintendencia, a Bogotá a presionar para que la Supersalud cumpla con lo que tiene que cumplir, son 147,000 caldenses que necesitan una solución rápida, una decisión oportuna de la Supersalud para que esto que podemos describir como en la crónica de una muerte anunciada no siga cobrando más vidas” añadió el médico Valencia.

