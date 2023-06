Alcaldesa de Socha afirma que no está favoreciendo minería ilegal

Tunja

Han sido reiteradas las manifestaciones de habitantes de Socha que afirman presuntos favorecimientos de la alcaldesa Zandra Bernal a las prácticas informales de minería en su municipio, Caracol Radio consultó a la mandataria.

Según Bernal, estas acusaciones no han pasado de ser comentarios en la localidad, sin que a la fecha se conozca ninguna acusación formal ante alguna autoridad competente.

“No sé de denuncias y si ya estén en los entes correspondientes como la Fiscalía o simplemente sean acusaciones como las que muchos ciudadanos vienen haciendo en contra de los mandatarios” afirmó.

Explicó que a la fecha ha suspendido por lo menos 46 bocaminas en esa zona pero que estas acciones no son efectivas para evitar estas prácticas; “En sólo este año llevamos 46 suspensiones de minería informal en nuestro municipio, en algunas ocasiones estas suspensiones son reiteradas porque como bien es cierto, son acciones que no están siendo efectivas porque las administraciones municipales, las corporaciones regionales, no contamos con las herramientas suficientes para que sean efectivas. Hoy Socha cuenta con tres policías y tengo 40 bocaminas ilegales, ni porque mandáramos un hombre policía para cada bocamina sería efectivo”.

Dijo, además, que continuamente realizan operativos en compañía del personal de carabineros y que en ocasiones tienen que cerrar cada semana las mismas bocaminas que vuelven a ser reabiertas porque no acatan la medida, de ahí, dice, el inconformismo de la comunidad; “la comunidad, los defensores del agua y demás, manifiestan que no se hace nada, que la alcaldesa no hace nada, que estamos favoreciendo a los mineros que están allí pero eso es falso, yo lo puedo sostener ante cualquier ente de control porque nosotros no hemos favorecido a nadie, aquí lo que estamos haciendo es cumpliendo cada uno con su deber”.

Según la mandataria, desde su administración han entregado a la Procuraduría Ambiental todos los informes de los cierres y suspensiones realizadas en su jurisdicción; sin embargo, también explica que esta es una problemática en doble vía ya que la mayoría de los mineros que actualmente adelantan este tipo de prácticas, son campesinos que han dejado de labrar la tierra para dedicarse a la minería porque según ellos, es más rentable.

“Tristemente en Socha y lo digo tristemente, porque no debemos darles el mismo trato a estas personas porque son campesinos los que están realizando esta actividad, eran agricultores que hoy su labor en ese renglón económico ya no les permite subsistir, los insumos están demasiado altos y no hablemos del tema comercial de los productos (…) y al ver que de pronto el sacar dos o cinco bultos de carbón les favorece el sustento mensual, pues prefieren hacerlo porque el carbón pasa al pie de su casa, porque el carbón está en su finca, pero los que realizan esta actividad en estos sitios son campesinos, los dueños de sus terrenos, los que debido a la economía y debido a la situación del país, pues han tenido que dedicarse a esta labor” manifestó.

Bernal hizo referencia a la reciente visita de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad y afirmó que varios campesinos le manifestaron que necesitaban ayuda del gobierno nacional y se quejaron porque actualmente son tratados como delincuentes; “necesitamos que el gobierno si bien viene a hacer la protección del páramo como lo exige la Constitución, realice un proceso de reconversión justo (…) ellos manifestaban que los están tratando como delincuentes, efectivamente sí se está cometiendo un delito porque están atentando contra los recursos naturales pero ellos pedían también auxilio porque están también siendo atacados, estigmatizados por varia población en este momento, incluso debo decirlo están siendo estigmatizados por varios congresistas boyacenses que los llaman delincuentes que ponen SOS desde el escritorio pero no los vemos en Socha solucionando el problema”.

Para finalizar, aseguró que desde la administración municipal se han adelantado diferentes convocatorias y programas para lograr que los campesinos retornen a sus cultivos, sin embargo, estos no aceptan este tipo de iniciativas porque no son rentables.