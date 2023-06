Racing y una decisión radical sobre el futuro de Edwin Cardona

El volante colombiano Edwin Cardona tiene sus horas contadas en Racing de Avellaneda, la paciencia del técnico Fernando Gago con el antioqueño ya llegó a su límite y lo que resta definir en este momento es en que forma se marchará del club.

Aunque la dirigencia ya le había notificado al representante de Cardona que buscará alternativas para ser transferido, el club estaría dispuesto a rescindirle su contrato y que se marche como un jugador libre, según informó el Diario Olé.

El colombiano tiene contrato vigente hasta diciembre del 2024 y el deseo de Racing es recuperar algo de lo que le ha pagado por Tijuana por él; sin embargo, ante la dificultad de poder venderlo, dejarlo marcharse libre y rescindir su contrato sería hoy la principal opción.

Olé recuerda que La Academia acordó abonar 3′300.000 dólares por el 50% del pase del colombiano y su salario. Si Cardona se marcha el 30 de junio, el cuadro argentino ya habría pagado un total de 1′900.000 dólares.

Para comienzos de este año el futbolista antioqueño había recibido una nueva oportunidad de parte del técnico Fernando Gago. La relación pareció mejorar con la puesta a punto físicamente del volante; sin embargo, los resultados deportivos no fueron los esperados.

La gota que habría derramado la copa se habría presentado en los últimos días, cuando el jugador, en una entrevista para ESPN, manifestara su deseo de regresar a Atlético Nacional. “La idea siempre está, el sueño siempre está. Ojalá se dé la oportunidad, me encantaría, no he tenido conversaciones con nadie; están en gran momento, me alegra porque después de tanto tener amigos y ver lo que está pasando es algo muy lindo y ojalá se dé la oportunidad de volver”, dijo en su momento.

A la fecha, Edwin Cardona ha disputado solamente siete partidos con Racing en lo corrido del 2023, solo uno de ellos como inicialista, acumulando 176 minutos en el terreno de juego. El antioqueño no registra goles marcados este año.