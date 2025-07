Cardona le hace guiños a Nacional: “El sueño está, ojalá se dé la oportunidad de volver”

Edwin Cardona durante un partido de Atlético Nacional contra Newell's Old Boys en la Copa Libertadores 2014 (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

Edwin Cardona se encuentra viviendo en Racing de Argentina uno de los momentos más duros de su carrera al no poder encontrar la regularidad necesaria bajo el mando del entrenador Fernando Gago, quien supo ser su compañero en Boca Juniors. El colombiano apenas ha disputado 7 partidos en lo que va del año y solo en uno lo hizo como titular, es por eso que vería con buenos ojos un cambio de aires a final de semestre.

En diálogo con ESPN, el volante antioqueño se refirió a lo que representa para él no poder tener los minutos necesarios para poder marcar diferencia y así volver a ser considerado un titular en el once del cuadro de Avellaneda.

“Es difícil no sumar los minutos que uno desea, pero siempre respetando las ideas y decisiones del entrenador. Es duro para uno después de tanto venir jugando y hacer las cosas bien; pero así es el fútbol, seguir esforzándome, dando el máximo y esperando la oportunidad para agarrarla y nunca soltarla más”, manifestó sobre actualidad en el club.

En esas consideraciones de futuro de Cardona, siempre ha sido claro al manifestar su intención de regresar a Atlético Nacional, equipo en el cual debutó y luego volvió en 2015, por lo que ahora espera que se dé la oportunidad, aunque no ha habido acercamientos entre las partes.

“La idea siempre está, el sueño siempre está. Ojalá se dé la oportunidad, me encantaría, no he tenido conversaciones con nadie; están en gran momento, me alegra porque después de tanto tener amigos y ver lo que está pasando es algo muy lindo y ojalá se dé la oportunidad de volver. Esperar acabar el semestre y tomar la mejor decisión. Nacional siempre será una gran decisión, siempre he querido volver al club que me vio nacer y siempre estaré agradecido con Nacional”, dijo.

El sueño de regresar a la Selección

“Recuerdos lindos, se me eriza la piel, de corazón, fue un proceso lindo, mi sueño todavía es ese. Hay jugadores en gran momento y estoy orgulloso de eso. Hacen las cosas bien, como Carrascal, Wilmar Barrios, Yaser Asprilla. Para uno motiva más a dar el mil para poder estar en el nivel que uno desea para estar en la Selección. Dios pondrá todo en su lugar, ojalá pueda coger la confianza en el club y poder demostrar que puedo estar de nuevo en la Selección”.

Su visión de la Selección Colombia Sub-20

“Uno se alegra mucho por lo que están haciendo. He podido saludar a pocos y uno como colombiano se siente orgullo que representen al país como lo hacen, hay que ir paso a paso pero dejar la bandera en lo alto para todo colombiano es importante. Me siento orgulloso y alguna vez estuve en el lugar que están ellos y ahora ser hincha de ellos y ver que están dando todo por el país, es lo máximo”.