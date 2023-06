Piden a la UNGRD celeridad en la reubicación de las familias de La Esneda

Pereira

Pese a que desde la Coordinación departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se había dado a conocer que desde el año 2022 se había establecido un convenio interinstitucional con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para reubicar a las 74 familias que fueron afectadas por el deslizamiento de tierra en el sector de La Esneda, Dosquebradas, el 8 de febrero del año anterior, aún no se conoce avance alguno sobre la inversión y ejecución de los recursos que desde hace varios meses fueron redireccionados a la entidad nacional.

El diputado de Risaralda, Diego Naranjo, expresó que desde las autoridades departamentales se le está exigiendo a la Unidad Nacional la celeridad en el proceso de reubicación de las familias que fueron afectadas por el desastre natural, así como la respuesta clara sobre la inversión de los recursos.

“Se firmó un convenio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por 19.000 millones, donde la Gobernación y las alcaldías han puesto un recurso, pero la conclusión es que no se ha ejecutado debidamente, que no tenemos la información precisa. He solicitado desde este control político a la mesa directiva que enviemos un documento pidiéndole a la UNGRD, al director nacional a través de un derecho de petición, que nos informen en qué va el proceso, quién es el interventor, cuál es el avance de la obra, cuál es la solución que se le está dando; que parece ser que no hay respuesta de nadie, porque la UNGRD firmó un convenio con la Alcaldía de Pereira, con la Alcaldía de Dosquebradas y con la Gobernación, pero ellos son los ejecutores. Aquí el llamado es que el señor gobernador, a través del orden nacional y la Asamblea desde aquí, le exijamos a la UNGRD que venga y le de la cara, confronte y nos explique cuál es el avance en la atención de este desastre que dejó pérdida de vidas y que hoy tiene con falsas expectativas a toda una comunidad”, explicó el diputado.

Son alrededor de 120 viviendas las que se espera sean entregadas a toda la comunidad que se vio afectada por este lamentable hecho, permitiendo la recuperación de la estabilidad y calidad de vida de las más de 70 familias que al día de hoy no cuentan con una vivienda.