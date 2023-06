Investigadores especializados tratan de reconstruir la escena donde murió Laura Juliana

Sogamoso

En entrevista para Caracol Radio, Diego Pérez, hermano de Laura Juliana, la joven fallecida el 02 de junio en Sogamoso, afirmó que fueron contactados desde el pasado viernes en horas de la noche por funcionarios de la Fiscalía, para informarles sobre la visita y el procedimiento que se adelantaría esta semana en esa ciudad; “nos informaron que el martes iniciarían un procedimiento y que teníamos que presentarnos en el sitio para que estuviéramos atentos a lo que se iba a realizar”

Por lo menos nueve horas estuvieron los expertos en el lugar; “Los investigadores llegaron aproximadamente desde las 10 de la mañana, la labor inició aproximadamente a las 12:30 porque se presentaron diferentes circunstancias para poder dar inicio al proceso y terminamos aproximadamente sobre las 7:30 de la noche; la labor fue muy exhaustiva, muy profunda y dentro de lo poco que pudimos evidenciar, es que hay huellas, hay cosas que definitivamente permiten seguir profundizando en la investigación, lo cual nos da o nos ratifica con mucha más fuerza el posible feminicidio que se pudo dar en este lugar” dijo Diego.

Confirmó que fueron por lo menos 15 investigadores especializados los que estuvieron a cargo del procedimiento; “La Fiscalía hizo presencia con su cuerpo de investigación especializada, técnicos forenses y peritos, un equipo de aproximadamente 15 personas para hacer la respectiva investigación dentro del edificio y dentro del apartamento donde sucedieron los hechos; trajeron sus equipos para reconstruir los posibles hechos y las posibles causas del trágico deceso de mi hermana”. Además, les confirmaron que el caso de Laura Juliana había sido priorizado por considerarse como posible feminicidio.

A pesar del inicio formal de la investigación por cuenta de la Fiscalía, Diego denuncia que, a la fecha, no tienen conocimiento de que la entidad haya tomado la declaración de la pareja sentimental de Laura Juliana que, según él, debería ser el primero en entregar detalles de lo que pasó al interior de la vivienda antes de que su hermana cayera al vacío, por eso hace un llamado a las autoridades para vincularlo al proceso.

“Básicamente han pasado 12 días y hasta el día de hoy no le han tomado ninguna declaración a la pareja de mi hermana, vuelvo a hacer el llamado de atención con un claro ejemplo de lo que sucedió: Hay dos personas en un apartamento que tiene un balcón, hay unas discusiones fuertísimas con golpes, con gritos y obviamente las dos personas que estaban en ese momento son las únicas que tienen la verdad, desafortunadamente una, que es mi hermana, fallece, por lo tanto, el novio de mi hermana por naturaleza, por obvia razón, tiene que haber sido sindicado al proceso, pero hasta el día de hoy no está sindicado”

Reitera entonces, que a pesar de que las investigaciones hayan iniciado, les siguen preocupando porque el tiempo pasado y el hombre que puede tener claridad sobre lo que sucedió sigue desaparecido.

Por su parte, Mario Bustamante, amigo de Laura Juliana Pérez, afirmó que sigue consternado y señaló que unas horas antes de la muerte de esta joven había compartido con ella en un bar del municipio de Sogamoso.

“Nos tomamos unos tragos, había momentos en el que Laura saludaba a amigos de otras mesas y compartimos con Víctor, porque a pesar de que llevaba un tiempo con ella y no habláramos mucho, ellos tenían una relación en la que de vez en cuando salía cada uno por su lado. Él me dijo que la relación no iba muy bien, pero expresó que él la amaba que ella era su adoración, resaltaba su belleza, decía que tenía unos ojos muy lindos y que era perfecta, la veía como de su propiedad”, relató.

Bustamante afirmó que estuvo con Laura hasta la 1 a.m., se había ofrecido a acompañarla para dejarla en la casa, sin embargo, la joven se negó “porque Víctor estaba con sus tragos, entonces me acompañó hasta la puerta del bar, me acosté, conversamos un poco más con ella por celular, me acosté a dormir y sobre las 5 a.m., me enteré de lo que había pasado”, puntualizó.

Agregó que por reiteradas ocasiones ha intentado tener contacto con el exnovio de Laura, pero no ha sido posible entablar una conversación y la situación se repite con los familiares de la joven, quienes hoy piden a las autoridades celeridad en la investigación para esclarecer el caso.