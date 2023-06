Esposa de Javier Velilla: Nunca me di por vencida, yo sabía que Dios me lo iba a entregar

Esposa de Javier Velilla: Nunca me di por vencida, yo sabía que Dios me lo iba a entregrar

Luz Ángela Ríos, esposa de Javier Velilla, el guarda de seguridad que fue arrastrado por una avalancha el pasado 12 de noviembre en el sector de Arboretto en la vía a La Calera, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio tras confirmarse que encontraron el cuerpo de su pareja.

“A pesar de que pasaron siete meses, yo nunca me di por vencida. Cargar con el dolor no es fácil y más aún cuando a los 14 días de ocurrir el accidente dejaron de buscar. Yo seguí insistiendo y tocando puertas, nunca me di por vencida”, comentó Ríos.

Por otra parte, al encontrar muchas preguntas sin respuestas y no querer dejar las cosas así, decidió avanzar en la búsqueda y se apoyó con las empresas de detectores de metales. Más tarde, la llaman a decirle que se encontró la llanta de un vehículo y ante los indicios, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá retomó la búsqueda el pasado lunes 12 de junio.

Por otra parte, Ríos afirmó que de parte del Distrito siempre recibió un “portazo”, pero también hubo gente que sintió su dolor y la ayudo.

“No quería dejar las cosas de esta manera. Estuvimos escavando silenciosamente porque yo quería encontrar a mi esposo. Fueron horas muy eternas, yo sabía que Dios me lo iba a entregar. Gracias a los ojos de un niño es que pueden ver la llanta del carro, él avisa, y cuando escavan, empieza a salir aceite, gasolina y me contactan”, reiteró.

Entre tanto, Manuel Tovar, director (e) de Bomberos de Bogotá también explicó las labores que se realizaron y que permitieron dar con el cuerpo del hombre:

“Hemos realizado la extracción del vehículo en donde estaba un hombre en la quebrada la Chorrera. Encontramos el cuerpo sin vida y estamos desarrollando las labores de rescate con el fin de entregárselo a Fiscalía y Medicina Legal para que puedan encontrar la identidad del mismo” explicó en su momento el funcionario.

Luego de una búsqueda iniciada el día de ayer por parte de @BomberosBogota en el sector de la vía a La Calera, se encontraron unos restos humanos, de los que la investigación forense determinará su identidad. Apoyaron @IDIGER @COL_EJERCITO y el Sistema de Emergencias de @Bogota pic.twitter.com/T4WbPxxYmU — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) June 13, 2023

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio