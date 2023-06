Sujeto que amenazó de muerte a Gustavo Serpa, pidió disculpas y aceptó su responsabilidad

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, Hugo Tovar Pérez, director de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, se refirió a las amenazas de muerta en contra de Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo ‘albiazul’.

De acuerdo con Tovar, desde el 2018, la Fiscalía inició un plan piloto para investigar amenazas a defensor de derechos humanos, periodistas y otros grupos priorizados: “A raíz de ello, en una estrategia del fiscal Francisco Barbosa, se expidió la resolución 775 del 29 de abril de 2021, a través de la cual hemos podido avanzar en la investigación de amenazas a líderes sociales y defensores de derechos”.

En el caso puntual del accionista del club bogotano, Tovar explicó que la amenaza llegó a través de Twitter, donde le enviaron un mensaje amenazante: “A partir de esta situación, nosotros desde la Dirección empezamos a hacer las pesquisas que, inicialmente, se trata de una búsqueda de bases de datos en Twitter y además, empezamos a hacer búsqueda de fuentes abiertas”.

Luego de esto, se logró identificar al sujeto que envió la amenaza y posteriormente, se citó a una diligencia de interrogatorio. Tovar indicó que para el delito de amenazas hay dos tipos penales:

Según el artículo 188, que se refiere puntualmente a amenazas a líderes sociales, defensores de derechos y servidores públicos cuando la amenaza está relacionada con sus funciones, lo que podrían tener una pena de 6 a 12 años de prisión.

En el caso del artículo 347, que se le aplicó al sujeto, es una pena que va de 4 a 8 años de prisión. En caso de que el victimario acepte su responsabilidad, se podrá aplicar una rebaja del 50% de la pena.

Juan Orozco, sujeto que amenazó a Gustavo Serpa

Frente a esto, Juan Orozco, señalado de amenazar al accionista, mencionó que este hecho se presentó en noviembre de 2022, finalizando el campeonato, pero que en ningún momento pensó en atentar contra Serpa:

“Anónimamente, uno escribe un mensaje sin la necesidad de atentar contra nadie, porque no lo iba a hacer y obviamente no lo haré, pero en momentos de calor, el fútbol y las redes sociales son una combinación explosiva (...), yo lo escribí, pero no lo iba a ejecutar”.

Según explicó Orozco, cuando se presentó a la Fiscalía, aceptó su responsabilidad y la justicia le dio una oportunidad de esclarecer los hechos: “Soy una persona que no le hago mal a nadie, no tengo antecedentes penales, ninguna notación jurídica, entonces comenté lo que pasó y queremos dejar un precedente de que esto no vuelva a pasar”.

Finalmente, Tovar comentó que la Fiscalía va a intentar aplicar el principio de oportunidad, para poder suspender el ejercicio de la acción penal en contra de Orozco: “La Fiscalía podría renunciar cuando el victimario presente una forma de reparación, se comprometa a no volverlo a hacerlo y cuando el bien jurídico afecta la seguridad pública”.