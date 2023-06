Juan Cuadrado: El profe le está apostando a un ‘mix’ entre experiencia y juventud

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los referentes de la Selección Colombia y los hombres con experiencia, que además formaron parte del proceso con José Néstor Pékerman, no parecen ser discutidos para el entrenador Néstor Lorenzo en este nuevo proceso al frente de la Tricolor.

Luego de perderse tres convocatorias por centrarse en su participación con la Juventus, el oriundo de Necoclí, Antioquia, regresó al combinado nacional para afrontar la fecha FIFA de junio en los compromisos amistosos ante Irak y Alemania, que servirán de preparación para el inicio de las Eliminatorias en septiembre.

En atención a la prensa, el futbolista de 35 años atendió a los medios de comunicación previo a estos duelos de preparación, donde se refirió a lo que significa estar en el equipo nacional y el aporte que puede brindar. “Obviamente siempre contento de estar aquí, de poder representar al país siempre es un privilegio, un orgullo y el equipo se encuentra bien. Hemos venido trabajando, faltan compañeros y los que estamos hemos planteando los partidos, con una buena actitud, dando el 100% de nosotros y a disposición del profe qué es lo que quiere. Esperemos hacer la manera correcta para seguir por este camino de mantener el invicto, porque todavía no se ha perdido, es importante habituarnos a ganar”.

Futuro con la Juventus

“Estoy tranquilo y contento en la Juve, me han hecho una propuesta, pero no estoy pensando en eso, les he dicho que hablamos después de la selección. Me siento como en casa y esperamos llegar a un buen acuerdo para seguir en la élite. las demás ligas vienen creciendo, yo creo que sí estás jugando y rindiendo, puedes ser tenido en cuenta para el llamado del profe, no importa si estás en Turquía o Arabia porque ha llamado jugadores de esas ligas, lo importante es que tú estés en competencia”.

Experiencia y juventud

“Tanto Falca, mi persona, David, James, somos los que venimos en ese proceso mucho tiempo, es importante siempre que hay un grupo que está compuesto por esa experiencia y lo que le pueden dar los jugadores jóvenes que también puede ser jugar sin pensar, pero en cualquier situación se necesita este tipo de convenio, un mix entre experiencia y juventud y el profe le está apostando a eso, porque uno puede aportar desde el camerino y es importante, el profe tiene que estar tranquilo, yo voy a dar lo mejor de mí donde esté. La decisión de venir o no, es mía, es si yo lo demuestro en el club y si estoy jugando y tengo el espacio y si tengo la fuerza, voy a estar feliz de venir a la Selección”.

Qué esperar de Irak y Alemania

“Son partidos difíciles, muy diferentes, estos días nuestros entrenamientos han sido mitad y mitad, entrenamos en cómo enfrentar a Irak y la otra mitad cómo enfrentar a Alemania, sabemos que son difíciles pero con el plan de juego, tratar de hacerlo a la perfección para aprovechar espacios y falencias que puedan tener. El profe viene dándonos la oportunidad a muchos muchachos que lo están haciendo muy bien y cada joven que viene y tiene la oportunidad se puede sentir en esa familia, es importante el tener no llamano, sino decir que uno está aquí y quiere permanecer aquí. Llegar puede ser fácil, lo difícil es permanecer”.

El plan para estos juegos

“En la parte táctica nos insiste mucho, de estar bien parados y ser un bloque arriba y abajo y no traicionar nuestro estilo de juego que es hacer daño con la pelota, tratando de imponernos desde el primer momento porque muchas veces nos han hecho gol y por la calidad de esta selección y el trabajo se nota, porque le han dado vuelta al partido con selecciones difíciles”.