Este fin de semana festivo, tres millones de vehículos se movilizaron en vías nacionales

En el marco de la celebración de la fiesta religiosa conocida como el “Corpus Christi, más de tres millones de vehículos se movilizaron en las vías nacionales.

Según el Coronel, Óscar Andrés Lamprea Pinzón, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, durante el fin de semana festivo, en medio del Plan de Operación Vial, se presentaron 91 casos, de los cuales, 35 personas fallecieron por accidentes de tránsito y 110 presentaron lesiones desde el viernes 09 de junio con corte a las 6:00 PM del lunes 12 de junio.

¿Cómo fue el comportamiento de los ciudadanos en las carreteras durante el fin de semana?

Durante el fin de semana festivo, se realizaron 4.201 comparendos, de los cuales por embriaguez se hicieron un total de 79 pruebas. Las fracciones más frecuentes identificados, son la falta de portabilidad de los documentos para transitar, como la licencia de conducción, la revisión técnico mecánica, el SOAT vigente y el exceso velocidad.

🕑Avanza el #PlanRetorno en este puente festivo de "Corpus Christi". Con buenas condiciones de movilidad fluye el tránsito sobre el corredor Autosur.



🔔Recuerda que hasta las 04:00 p.m. únicamente ingresan a la ciudad vehículos con placa finalizada en número PAR.

El Coronel Lamprea recomida a los conductores, tomar pausas activas durante recorridos superiores a 3 horas para no caer en ‘micro sueños’ que producen siniestros viales, no exceder los límites de velocidad establecidos, usar el cinturón de seguridad, no consumir bebidas embriagantes y sobre todo acatar la normatividad brindada por los funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito que acompañan las carreteras del país.