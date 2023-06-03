Primera víctima mortal por avalancha registrada en El Tarrita, Norte de Santander

Cúcuta

Como Griceldina Ortíz, fue identificada la adulta mayor que falleció en horas de la tarde por problemas de salud, en la vereda El Tarrita, zona rural del municipio de Ábrego, lugar donde se encuentra la emergencia por la avalancha registrada hace 48 horas en Norte de Santander.

Los organismos de socorro, Defensa Civil, Bomberos y voluntarios, así como autoridades departamentales, integrantes de la Policía Nacional y el Ejército trabajan en la zona para intentar llegar a las veredas más alejadas, donde se encuentran pequeños grupos de familia.

En la vereda Brisas del Tarra se encuentran 20 personas, en la vereda Remolino 30 personas y en la vereda El Tarrita 72 personas. Cabe señalar que en las últimas horas se logró comunicación con las personas atrapadas por la avalancha, debido a que se restableció el servicio de energía a la zona. Gracias a esto, pudieron contactar a sus familiares y a las autoridades en la zona urbana.

La Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado señaló “luego de recibir los llamados de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Norte de Santander por la dimensión de la emergencia, a causa de una avalancha, en los municipios de Abrego y Villacaro, Norte de Santander, solicitó, de manera urgente, evacuar en helicóptero a los más de 130 afectados”.

La Procuraduría urge el rescate de los damnificados, debido a que hay personas aisladas en situación de vulnerabilidad y alto riesgo y que se hagan todas las gestiones necesarias con carácter inmediato para prestar la ayuda que solicita el Departamento, así como cualquier otra que se identifique luego de efectuar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).