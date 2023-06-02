Deportes

Prográmese con la agenda deportiva del 2 de junio: Roland Garros y Fórmula Uno

Horarios de los eventos deportivos más importantes de este viernes.

Novak Djokovic busca una nueva consagración en Roland Garros. (Photo by Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Novak Djokovic busca una nueva consagración en Roland Garros. (Photo by Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Fútbol

Liga Argentina: Talleres de Córdoba, con Diego Valoyes en nómina, visita a Tigre, duelo que comenzará a las 7:30 de la noche.

Tenis

Roland Garros: En la tercera ronda del certamen destacan los duelos Fabio Fognini-Sebastian Ofner, Novak Djokovic-Alejandro Davidovich, Diego Schwartzman-Stéfanos Tsitsipás y Carlos Alcaraz-Denis Shapovalov.

Fórmula Uno

GP de España: El Gran Premio que se disputa en el circuito de Barcelona iniciará sobre las 6:30 de la mañana con las primera prácticas libres y a las 10AM irán las segundas prácticas libres.

Atletismo

Liga Diamante: Se disputa el Golden Gala Pietro Mennea desde las 4 hasta las 8 de la mañana.

