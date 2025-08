¿Quién es MrBeast? Esta es la fortuna del youtuber que está sorteando 50.000 dólares

Jimmy Donaldson, conocido por su alias de YouTube, MrBeast, es un famoso youtuber, empresario y filántropo nacido en Wichita, en el estado de Kansas, en 1998. Actualmente vive en Raleigh (Carolina del Norte), su hermano mayor es CJ Donaldson, propietario del canal MrBro.

MrBeast ha creado una fortuna con sus videos donde regala cientos de miles de dólares a desconocidos, realiza experimentos y retos sociales. Recientemente, el youtuber se hizo viral en redes sociales tras anunciar un sorteo de 50.000 dólares entre sus seguidores (alrededor de 225 millones de pesos colombianos) para celebrar su cumpleaños número 25.

Actualmente, MrBeast tiene 37,7 millones de seguidores en Instagram y es el youtuber más seguido del mundo con 151 millones de suscriptores. En TikTok, MrBeast supera los 80 millones de seguidores, posicionándose entre los más seguidos de esta red.

Pese a su corta edad, Donaldson tiene una carrera extensa como creador de contenido en YouTube. En 2012 subió su primer video a la red social como “MrBeast6000″y para 2016 llegó a la meta de 30.000.

Sorteo en Instagram de 50.000 dólares

Según la publicación de MrBeast que fue lanzada el pasado 8 de mayo, serán cinco ganadores acreedores a $10.000 dólares cada uno, aproximadamente 45 millones de pesos. Los requisitos para ser elegible son:

Compartir la publicación en su historia de Instagram. Etiquetar a una persona en los comentarios. Seguir la cuenta oficial de @mrbeast.

De acuerdo con el creador, los nombres de los ganadores se revelarán en 72 horas, es decir en tres días. “Si no me sigues, no puedo darte el dinero si ganas. ¡Los ganadores serán elegidos en 72 horas, mostrarán pruebas!”, se lee en la descripción.

Videos más destacados de MrBeast

Uno de los videos más virales de Donaldson, se trata de él contando hasta el número 100.000, algo que le tomó 44 horas de hacer. En otra ocasión, realizó un video titulado El último en quitar la mano, obtiene un Lamborghini, en el que varias personas compitieron por ganarse un lujoso auto.

MrBeast también ganó millones de seguidores luego de replicar la famosa serie coreana de “El juego del calamar” de Netflix.

En el 2017 se grabó a él mismo regalándole 10.000 a un hombre sin hogar y en 2018, luego de donar un total de un millón de dólares a través de sus desafíos, recibió el título del “filántropo más grande de todo YouTube”.

Para el año 2019 trabajó con empresas de videojuegos y tecnología para llevar adelante grandes desafíos: organizó una competencia de Apex Legends por 200 mil dólares y reunió fondos para la plantación de más de 20 millones de árboles. Fue hasta noviembre de 2022 que MrBeast superó al anterior líder de Youtube, PewDiePie.

¿De cuánto es la fortuna de MrBeast?

Según la revista Forbes, en 2021 MrBeast fue el youtuber más rico del mundo. En ese momento, sus ganancias alcanzaron los 54 millones de dólares, de los cuales 32 millones proceden de la publicidad en su docena de canales y nueve millones de contenidos patrocinados.

Este mismo portal señaló que sus ingresos se duplicarán en 2022 hasta alcanzar los 110 millones de dólares. Pero, Youtube no es su única fuente de ingresos, ya que este joven estadounidense creó su propia cadena de hamburgueserías Mr. Beast Burguer, que hoy cuenta con mil restaurantes virtuales a lo largo de Estados Unidos, Canadá y Europa.

También tiene su barra de chocolatinas Feastables y la línea de ropa Shop MrBeast, contando además con patrocinios de grandes marcas como Microsoft y Electronic Arts.