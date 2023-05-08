¿Qué dijo el expresidente Uribe sobre avales para candidatos a alcaldía y gobernación?

Diego Javier Osorio precandidato a la alcaldía de Armenia y el expresidente Álvaro Uribe

En noticias políticas, aunque el expresidente Álvaro Uribe dijo que aún no han entregado avales del centro democrático para candidatos a la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío, si mencionó el nombre del exrepresentante a la Cámara Diego Javier Osorio como uno de los precandidatos a la alcaldía, pero no hay definición en torno a la gobernación.

En la reunión del pasado sábado en la Cámara de Comercio en Armenia estuvo muy cerca al expresidente Uribe la exsecretaria de desarrollo social, exconcejal y exdiputada Mariluz Ospina que se dice busca aval para su aspiración a la alcaldía de la capital del Quindío

Vale anotar que en dicho foro hizo presencia el precandidato a la Gobernación del Quindío, Juan Miguel Galvis, acompañado por el hijo del gobernador Pablo Jaramillo.

Ingrid Betancur, Verde Oxígeno

De otro lado, en redes sociales apareció también la semana pasada Ingrid Betancur que en un video le dio el respaldo con su partido Verde Oxígeno a Jaime Alberto Martínez como precandidato a la alcaldía de Armenia.

Cabe recordar que Jaime Alberto Martínez fue candidato a la Cámara de Representantes y a la alcaldía de Armenia por el partido Alianza Verde, como dato utiliza la imagen de Batman en sus diferentes campañas políticas.

