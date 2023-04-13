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Viva Air pide a la Fiscalía inspeccionar el celular del ministro de Transporte

Colombia

A la Fiscalía General de la Nación llegó una petición de la emproblemada aerolínea Viva Air. El oficio solicita “ordenar el aseguramiento de la información del teléfono móvil del señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes”.

Piden, específicamente, que el ministro entregue su celular para que sea inspeccionado por la Fiscalía.

Aseguran que en ese teléfono están registradas sus comunicaciones de WhatsApp con los dos últimos directores ejecutivos de Viva Air, los señores Félix Antón y Francisco Lalinde.

Desde luego, también existe registro de esas conversaciones en los móviles de los ejecutivos de la aerolínea, pero quieren cerrar la prueba que, según ellos, demuestra que el ministro Reyes conocía desde agosto del año pasado la situación crítica de Viva Air y no fue suficientemente diligente para atender la situación.

Pero eso no es todo, y aquí viene lo más importante: pretende Viva Air comprobar que el ministro de Transporte alentó expectativas razonables sobre la solución y –esto no está dicho en la petición, pero una fuente informada se lo dijo a El Reporte Coronell– quieren decir que la aerolínea de bajo costo siguió vendiendo tiquetes porque creía en la palabra del ministro Reyes, según la cual el Gobierno Nacional iba a autorizar la integración con Avianca.

Ellos dicen que el ministro Reyes sabía de la apremiante situación financiera pero que –palabras más, palabras menos– los caramelió. Nunca les resolvió nada.

Algunos de los mensajes de WhatsApp dicen cosas como estas:

El miércoles 18 de enero de este año después de que, según Viva Air, la Aerocivil reconociera que no siguió los reglamentos en un trámite . El ministro Reyes les escribió: “se tomarán decisiones con garantías al debido proceso y por supuesto con celeridad. Sabemos la importancia de una decisión pronta, pero también los efectos de no tomarla para el erario público (sic) y para la Aerocivil”

. El ministro Reyes les escribió: “se tomarán decisiones con garantías al debido proceso y por supuesto con celeridad. Sabemos la importancia de una decisión pronta, pero también los efectos de no tomarla para el erario público (sic) y para la Aerocivil” Ese mismo día, Francisco Lalinde, vicepresidente de operaciones de Viva Air, le escribe un WhatsApp en estos términos: “Ministro, buenos días. La situación de Viva ya es crítica , realmente es difícil aguantar ya la operación”. Y, esto es muy importante, le informa la cantidad de reservaciones que tienen comprometidas: “a futuro tenemos más de 600.000 pax (abreviatura comercial para pasajeros) reservados , es importante definir cuándo y en qué sentido será la decisión”.

, realmente es difícil aguantar ya la operación”. Y, esto es muy importante, le informa la cantidad de reservaciones que tienen comprometidas: “a futuro (abreviatura comercial para pasajeros) , es importante definir cuándo y en qué sentido será la decisión”. Al día siguiente, jueves 19 de enero, el entonces CEO de Viva Air, Félix Antelo, le escribe: “el otro tema, ministro, son los tiempos. Realmente estamos urgidos y necesitamos que se tome la decisión en el menor tiempo posible ”. A lo cual el ministro, responde “ Cuenta con eso. Se lo garantizo (sic) ”. Así, tuteando y usteando, el ministro de Transporte prometió que se tomaría una decisión que no te tomó.

”. A lo cual el ministro, responde “ ”. Así, tuteando y usteando, el ministro de Transporte prometió que se tomaría una decisión que no te tomó. El martes y miércoles, 24 y 25 de enero, Antelo escribe: “ministro lo más importante es tener los plazos claros (…) perdimos cuatro días muy valiosos. Nos dicen que la AC va a publicar hoy, ojalá pueda ser así”. A lo cual, el ministro responde que los trámites podrían durar hasta finales de marzo y agrega: “tenemos varias formas de reducir un mes aproximadamente ese plazo ”.

(…) perdimos cuatro días muy valiosos. Nos dicen que la AC va a publicar hoy, ojalá pueda ser así”. A lo cual, el ministro responde que los trámites podrían durar hasta finales de marzo y agrega: “tenemos varias formas de ”. Félix Antelo replica: “Gracias, ministro. Efectivamente, tenemos que reducir un mes. Incluso no sé si llegaremos a fin de febrero”.

Como estos mensajes, hay muchos que prueban que el ministro Guillermo Reyes, como en la ranchera, siempre les dijo que sí pero no les dijo cuándo.

Hasta que tuvieron que cesar las operaciones.

Por eso, los dos máximos ejecutivos de Viva Air están pidiéndole a la Fiscalía que los cite a declarar y que le pidan al ministro su teléfono para que vean los mensajes cruzados.

Una prueba difícil de refutar.

Mientras tanto, el ministro Reyes anunció que ahora sí, a más tardar a mitad de la próxima semana, quedará definida la integración entre Avianca y Viva.