Hasta el 30 de abril no se cobrará en el peaje de Turbaco

Personalmente el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se encargó de dar la buena noticia a los cientos de conductores que transitan por el peaje ubicado entre Turbaco y Cartagena y que ha ocasionado protestas en los últimos días.

Antes, el jefe de la cartera de transporte se reunió con líderes de los comités anti peajes en la Gobernación de Bolívar. La determinación de suspender este cobro es temporal mientras se estudia que decisión de fondo se va a tomar con una tarifa diferencial o la reubicación entre Turbaco y Arjona.

“Hemos tomado la decisión de levantarlas a partir de la fecha hasta el 30 de abril con el objeto de generar, ya lo hemos conformado un comité con los alcaldes, Gobernación, Procuraduría y los líderes para buscar una nueva reubicación del peaje y censar a la población para que no sobre al municipio de Turbaco.”

El Gobernador Vicente Blel Scaff celebró esta decisión que beneficia a miles de bolivarenses, “Como gobernador de Bolívar aplaudo la decisión que tomó el Gobierno del Presidente Gustavo Petro de suspender, desde hoy jueves en la tarde, el cobro del recaudo del peaje de Turbaco. Valorar y priorizar el sentir de nuestros ciudadanos y recuperar la normalidad en esta vía era fundamental para avanzar en soluciones que alivien la economía de nuestra gente.”